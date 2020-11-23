https://ria.ru/20201123/komfort-1585899424.html

Оренбуржцы заинтересованы в создании комфортной горсреды

Оренбуржцы заинтересованы в создании комфортной горсреды

Федеральный проект по благоустройству общественных пространств "Формирование комфортной городской среды" показал высокую вовлеченность и интерес к себе... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T13:38

2020-11-23T13:38

2020-11-23T13:38

оренбургская область

денис паслер

оренбургская область

орск

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ОРЕНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Федеральный проект по благоустройству общественных пространств "Формирование комфортной городской среды" показал высокую вовлеченность и интерес к себе оренбуржцев, заявил губернатор области Денис Паслер.В качестве примера он привел данные о принявших участие в голосовании за обновление парка, расположенного в центре Орска - второго по величине города Оренбуржья. В голосовании участвовали более 18 тысяч человек, работы по благоустройству проводились с 2018 по 2019. "Этот парк – хороший пример активного вовлечения жителей в реализацию проектов благоустройства общественных пространств", - сказал Паслер.На площади более 30 гектаров появились многофункциональная детская площадка, доступная для детей с ограниченными возможностями, несколько спортивных зон - для воркаута, волейбола, паркура, скейт-парк, беговая дорожка с резиновым покрытием, трибуны на 400 посадочных мест на стадионе. Устроены площадка для проведения выпускных вечеров и школьных мероприятий, фотозона, пляжная зона с детской и спортивной площадками.Во время визита в Оренбургскую область в Парке Строителей побывали Губернатор Денис Паслер и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Максим Егоров. "Оренбургская область отличается высоким уровнем организации работы по формированию комфортной городской среды. И главное, что в этот процесс вовлекаются люди, и мы видим, как активность жителей меняет их город", - отметил Егоров.Паслер рассказал, что на сегодня в области проведены торги абсолютно по всем объектам по проекту "Формирование комфортной городской среды" на 2021 год. "Благодаря инициативности оренбуржцев мы включили в план благоустройства несколько дополнительных объектов, которые сделаем уже в следующем году", - сказал глава региона.

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оренбургская область

орск

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денис паслер, оренбургская область, орск