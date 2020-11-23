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Убивший многодетную мать житель Архангельска получил 19 лет колонии
Убивший многодетную мать житель Архангельска получил 19 лет колонии
Суд приговорил 26-летнего жителя Архангельска Олега Ярополова, который обвинялся в убийстве многодетной матери, работавшей продавцом в магазине, к 19 годам... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:25
2020-11-23T11:25
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Суд приговорил 26-летнего жителя Архангельска Олега Ярополова, который обвинялся в убийстве многодетной матери, работавшей продавцом в магазине, к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Как установили следователи, ночью 22 октября 2019 года Ярополов напал на продавщицу торгового павильона, ударил ее стеклянной бутылкой по голове, душил заранее приготовленным шнуром и нанес несколько ударов колюще-режущим предметом в шею, от которых женщина скончалась на месте происшествия.После убийства Ярополов похитил принадлежащие магазину товары, продукты питания и деньги на общую сумму 17,5 тысячи рублей. Позже выяснилось, что убитой оказалась 33-летняя мать шести детей. Ярополова, который уже был судим, задержали по горячим следам.
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архангельск, происшествия

Убивший многодетную мать житель Архангельска получил 19 лет колонии

11:25 23.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВ Вахитовском районном суде Казани
В Вахитовском районном суде Казани - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Суд приговорил 26-летнего жителя Архангельска Олега Ярополова, который обвинялся в убийстве многодетной матери, работавшей продавцом в магазине, к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Как установили следователи, ночью 22 октября 2019 года Ярополов напал на продавщицу торгового павильона, ударил ее стеклянной бутылкой по голове, душил заранее приготовленным шнуром и нанес несколько ударов колюще-режущим предметом в шею, от которых женщина скончалась на месте происшествия.
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После убийства Ярополов похитил принадлежащие магазину товары, продукты питания и деньги на общую сумму 17,5 тысячи рублей. Позже выяснилось, что убитой оказалась 33-летняя мать шести детей. Ярополова, который уже был судим, задержали по горячим следам.
"По совокупности преступлений Ярополову назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Судом удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда в размере 2 038 000 рублей", - говорится в сообщении.
 
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