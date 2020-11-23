https://ria.ru/20201123/koloniya-1585867601.html

Убивший многодетную мать житель Архангельска получил 19 лет колонии

Убивший многодетную мать житель Архангельска получил 19 лет колонии

Суд приговорил 26-летнего жителя Архангельска Олега Ярополова, который обвинялся в убийстве многодетной матери, работавшей продавцом в магазине, к 19 годам... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T11:25

2020-11-23T11:25

2020-11-23T11:25

архангельск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/91291/00/912910040_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_a9a16b354ea959a3c265e37c13629bf6.jpg

МУРМАНСК, 23 ноя – РИА Новости. Суд приговорил 26-летнего жителя Архангельска Олега Ярополова, который обвинялся в убийстве многодетной матери, работавшей продавцом в магазине, к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.Как установили следователи, ночью 22 октября 2019 года Ярополов напал на продавщицу торгового павильона, ударил ее стеклянной бутылкой по голове, душил заранее приготовленным шнуром и нанес несколько ударов колюще-режущим предметом в шею, от которых женщина скончалась на месте происшествия.После убийства Ярополов похитил принадлежащие магазину товары, продукты питания и деньги на общую сумму 17,5 тысячи рублей. Позже выяснилось, что убитой оказалась 33-летняя мать шести детей. Ярополова, который уже был судим, задержали по горячим следам.

https://ria.ru/20201123/arest-1585844397.html

архангельск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

архангельск, происшествия