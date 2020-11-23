https://ria.ru/20201123/instituty-1585929862.html

Эксперт рассказала об экономии от оптимизации институтов развития

Эксперт рассказала об экономии от оптимизации институтов развития

Оптимизация институтов развития позволит госбюджету сэкономить до 30 миллиардов рублей в год только на сокращении управленческих затрат, заявила РИА новости... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T16:08

2020-11-23T16:08

2020-11-23T16:08

россия

михаил мишустин

рэу имени г. в. плеханова

роснано

фонд "сколково"

экономика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оптимизация институтов развития позволит госбюджету сэкономить до 30 миллиардов рублей в год только на сокращении управленческих затрат, заявила РИА новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАРа, "Роснано" и четырех фондов, в том числе фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.Тем не менее, подчеркнула эксперт, ликвидация институтов развития не отменяет задач, которые перед ними стояли, и требуемого финансирования.

https://ria.ru/20201123/mishustin-1585889535.html

россия

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россия, михаил мишустин, рэу имени г. в. плеханова, роснано, фонд "сколково", экономика