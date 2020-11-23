Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/instituty-1585929862.html
Эксперт рассказала об экономии от оптимизации институтов развития
Эксперт рассказала об экономии от оптимизации институтов развития
Оптимизация институтов развития позволит госбюджету сэкономить до 30 миллиардов рублей в год только на сокращении управленческих затрат, заявила РИА новости... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:08
2020-11-23T16:08
россия
михаил мишустин
рэу имени г. в. плеханова
роснано
фонд "сколково"
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_0:0:2971:1671_1400x0_80_0_0_a65fe1fdc2e21b170cfc87a893e31d95.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оптимизация институтов развития позволит госбюджету сэкономить до 30 миллиардов рублей в год только на сокращении управленческих затрат, заявила РИА новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАРа, "Роснано" и четырех фондов, в том числе фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.Тем не менее, подчеркнула эксперт, ликвидация институтов развития не отменяет задач, которые перед ними стояли, и требуемого финансирования.
https://ria.ru/20201123/mishustin-1585889535.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564958655_78:0:2807:2047_1400x0_80_0_0_49da2f8b12cd844ab21d5a3eb8f547a0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, михаил мишустин, рэу имени г. в. плеханова, роснано, фонд "сколково", экономика

Эксперт рассказала об экономии от оптимизации институтов развития

16:08 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир СергеевСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оптимизация институтов развития позволит госбюджету сэкономить до 30 миллиардов рублей в год только на сокращении управленческих затрат, заявила РИА новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАРа, "Роснано" и четырех фондов, в том числе фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.
Здание Дома правительства России - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 13:21
Мишустин рассказал о реформе институтов развития

"Необходимо отметить, что экономия будет проистекать из сокращения затрат на содержание управленческого аппарата ликвидируемых институтов развития... Речь идет о десятках миллиардов рублей в год - на сокращении управленческих затрат можно сэкономить до 30 миллиардов рублей в год", - считает Бабкина.

Тем не менее, подчеркнула эксперт, ликвидация институтов развития не отменяет задач, которые перед ними стояли, и требуемого финансирования.

"Ликвидация институтов не означает ликвидацию инфраструктурных и инвестиционных задач, которые они решали, в этом плане скорее произойдет их пересмотр и актуализация, но объем средств, необходимый для их решения, все еще остается большим", - подытожила Бабкина.

 
РоссияМихаил МишустинРЭУ имени Г. В. ПлехановаРоснаноФонд "Сколково"Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Американский эсминец нарушил российскую границу
09:36На оборонном заводе в Стерлитамаке произошло ЧП
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
Лента новостейМолния