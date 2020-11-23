Эксперт рассказала об экономии от оптимизации институтов развития
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Оптимизация институтов развития позволит госбюджету сэкономить до 30 миллиардов рублей в год только на сокращении управленческих затрат, заявила РИА новости доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Бабкина.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее в понедельник объявил, что правительство проведет оптимизацию институтов развития. В частности, будет сформирован крупный инвестиционный блок на базе ВЭБа с передачей под его управление "Корпорации МСП", Российского экспортного центра, ЭКСАРа, "Роснано" и четырех фондов, в том числе фонда "Сколково", Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонда инфраструктурных и образовательных программ и Фонда развития промышленности.
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"Необходимо отметить, что экономия будет проистекать из сокращения затрат на содержание управленческого аппарата ликвидируемых институтов развития... Речь идет о десятках миллиардов рублей в год - на сокращении управленческих затрат можно сэкономить до 30 миллиардов рублей в год", - считает Бабкина.
Тем не менее, подчеркнула эксперт, ликвидация институтов развития не отменяет задач, которые перед ними стояли, и требуемого финансирования.
"Ликвидация институтов не означает ликвидацию инфраструктурных и инвестиционных задач, которые они решали, в этом плане скорее произойдет их пересмотр и актуализация, но объем средств, необходимый для их решения, все еще остается большим", - подытожила Бабкина.