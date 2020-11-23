https://ria.ru/20201123/holland-1585554204.html
Том Холланд находит в лесу Дэйзи Ридли в "Поступи хаоса"
Том Холланд находит в лесу Дэйзи Ридли в "Поступи хаоса"
На YouTube-канале LionsgateFilmsUK появился первый трейлер фильма "Поступь хаоса" с Дэйзи Ридли, Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T02:20
2020-11-23T02:20
2020-11-23T02:24
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. На YouTube-канале LionsgateFilmsUK появился первый трейлер фильма "Поступь хаоса" с Дэйзи Ридли, Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном.В ленте также снимались Синтия Эриво и Дэвид Ойелоуо. Режиссер Даг Лайман.В основе картины первая книга из одноименной трилогии Патрика Несса.Действие происходит в постапокалиптическом будущем. Корабль Виолы (Дэйзи Ридли) терпит крушение и она оказывается на планете, с которой исчезли все женщины, а у мужчин появилась способность слышать мысли всех живых существ. Девушке грозит опасность и Тодд (Том Холланд) пытается ее спасти. Работа над картиной началась еще в 2017 году, но основная часть съемок проходила в 2019. Ранее предполагалось выпустить фильм 22 января 2021 года, но, возможно, из-за пандемии дата премьеры будет перенесена.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, дэйзи ридли, том холланд, новости культуры, мадс миккельсен
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости
. На YouTube-канале LionsgateFilmsUK появился
первый трейлер фильма "Поступь хаоса" с Дэйзи Ридли, Томом Холландом и Мадсом Миккельсеном.
В ленте также снимались Синтия Эриво и Дэвид Ойелоуо. Режиссер Даг Лайман.
В основе картины первая книга из одноименной трилогии Патрика Несса.
Действие происходит в постапокалиптическом будущем. Корабль Виолы (Дэйзи Ридли) терпит крушение и она оказывается на планете, с которой исчезли все женщины, а у мужчин появилась способность слышать мысли всех живых существ. Девушке грозит опасность и Тодд (Том Холланд) пытается ее спасти.
Работа над картиной началась еще в 2017 году, но основная часть съемок проходила в 2019. Ранее предполагалось выпустить фильм 22 января 2021 года, но, возможно, из-за пандемии дата премьеры будет перенесена.