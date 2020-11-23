https://ria.ru/20201123/evropa-1585872980.html
Косачев заявил, что отношения России и Европы стали хуже, чем в 90-е годы
Косачев заявил, что отношения России и Европы стали хуже, чем в 90-е годы
Несмотря на достигнутые ранее договоренности в рамках Парижской хартии, отношения России и Европы испытывают регресс, они хуже, чем в 90-е годы прошлого века,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T11:54
2020-11-23T11:54
2020-11-23T11:54
россия
совет федерации рф
константин косачев
косово
грузия
украина
в мире
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несмотря на достигнутые ранее договоренности в рамках Парижской хартии, отношения России и Европы испытывают регресс, они хуже, чем в 90-е годы прошлого века, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.Парижскую хартию подписали главы европейских государств и руководство России в 1990 году. В документе констатировано окончание эры конфронтации и раскола Европы, а также определена концепция будущего для Европы.По его словам, спустя 30 лет эти надежды не оправдались."Более того, по каким-то позициям раскол в Европе и состояние наших отношений стали хуже не только по сравнению с девяностым, но и 1975 годом", - сказал он.По мнению сенатора, "происходит регресс" отношений РФ с европейскими странами.Косачев рассказал, что в ходе видеоконференций с зарубежными партнерами задает им вопрос, захотели ли бы они вновь подписаться под положениями парижской хартии. Один немецкий парламентарий ответил, что это невозможно после Грузии 2008 года и Украины 2014 года. При этом Косачев напомнил, что именно Германия признала Словению и Хорватию как независимые государства спустя всего год после подписании хартии. Затем были бомбардировки Белграда и Косово, напомнил он.Косачев предупредил, что нам "либо предстоит утонуть в этих взаимных претензиях, либо переступить через них и признать, что эти 30 лет были не самыми удачными для Европы и для всего мира. И постараться, если не на бумаге, то хотя бы морально вновь принять эти высокие принципы, которые были заложены в парижской хартии".Косачев напомнил, что в хартии прописана необходимость соблюдения прав человека, механизм сотрудничества между странами. "Мы видим, что происходит с нашим экономическим сотрудничеством, которое в клочья разорвано экономическими санкциями со стороны США и ЕС", - добавил он.Законодатель также сослался на беседу с одним из западных политиков, который сказал, что Парижская хартия создавалась, в том числе для того, чтобы "втянуть новую Россию" в эти договоренности. При этом Запад не собирался брать на себя никаких новых обязательств.
https://ria.ru/20201103/sanktsii-1582872542.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/romachev-1581092097.html
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россия, совет федерации рф, константин косачев, косово, грузия, украина, в мире
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Несмотря на достигнутые ранее договоренности в рамках Парижской хартии, отношения России и Европы
испытывают регресс, они хуже, чем в 90-е годы прошлого века, заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев
.
Парижскую хартию подписали главы европейских государств и руководство России в 1990 году. В документе констатировано окончание эры конфронтации и раскола Европы, а также определена концепция будущего для Европы.
"Красной нитью хартии проходило ожидание, что мы подвели черту под конфронтацией с Европой, на начало выстраивания чего-то нового", - сказал Косачев в ходе слушаний "Парижская хартия для новой Европы: юбилей несбывшихся надежд".
По его словам, спустя 30 лет эти надежды не оправдались.
"Более того, по каким-то позициям раскол в Европе и состояние наших отношений стали хуже не только по сравнению с девяностым, но и 1975 годом", - сказал он.
По мнению сенатора, "происходит регресс" отношений РФ с европейскими странами.
Косачев рассказал, что в ходе видеоконференций с зарубежными партнерами задает им вопрос, захотели ли бы они вновь подписаться под положениями парижской хартии. Один немецкий парламентарий ответил, что это невозможно после Грузии
2008 года и Украины 2014 года. При этом Косачев напомнил, что именно Германия
признала Словению и Хорватию
как независимые государства спустя всего год после подписании хартии. Затем были бомбардировки Белграда и Косово, напомнил он.
Косачев предупредил, что нам "либо предстоит утонуть в этих взаимных претензиях, либо переступить через них и признать, что эти 30 лет были не самыми удачными для Европы и для всего мира. И постараться, если не на бумаге, то хотя бы морально вновь принять эти высокие принципы, которые были заложены в парижской хартии".
Косачев напомнил, что в хартии прописана необходимость соблюдения прав человека, механизм сотрудничества между странами. "Мы видим, что происходит с нашим экономическим сотрудничеством, которое в клочья разорвано экономическими санкциями со стороны США и ЕС", - добавил он.
Законодатель также сослался на беседу с одним из западных политиков, который сказал, что Парижская хартия создавалась, в том числе для того, чтобы "втянуть новую Россию" в эти договоренности. При этом Запад не собирался брать на себя никаких новых обязательств.