https://ria.ru/20201123/duma-1585916357.html

Думский комитет высказался за поддержку регионов и бизнеса

Думский комитет высказался за поддержку регионов и бизнеса

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об увеличении срока бюджетных кредитов регионам РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T15:01

2020-11-23T15:01

2020-11-23T15:01

коронавирус в россии

госдума рф

политика

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об увеличении срока бюджетных кредитов регионам на пополнение их бюджетов, дополнив его нормами о поддержке субъектов РФ и бизнеса, теперь на рассмотрение Думы его планируют вынести 25 ноября.Документ увеличивает срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете его бюджета со 180 до 240 дней. При этом редакция первого чтения предусматривала предоставление такого кредита при условии его возврата не позднее 1 декабря (действует – до 25 ноября). Однако бюджетный комитет поддержал поправку, обязывающую вернуть кредит до 15 декабря.Помимо этой, комитет поддержал ряд дополнительных поправок, учитывающих поручения президента РФ Владимира Путина, в том числе о продлении на 2021 год нормы, позволяющей оказывать в текущем году финансовую поддержку юрлицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса, в том числе реализующим подакцизные товары.Одна из поправок допускает предоставление в текущем году из бюджета РФ региональным бюджетам бюджетных кредитов для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года. Это даст возможность не занимать в коммерческих банках, пояснил глава комитета Андрей Макаров. При этом обеспечивается приостановка до конца года действия положений Бюджетного кодекса о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам "для исключения возможности накладывания на регионы санкций за формально просроченную задолженность", отметил он.Другая поправка дает субъектам РФ право оставлять у себя сэкономленные средства межбюджетных трансфертов, предоставлявшихся из федерального бюджета, при условии направления этой экономии на реализацию нацпроектов. Поправка подготовлена во исполнение поручения Путина по итогам заседания Госсовета о сохранении в бюджетах субъектов РФ "экономий федеральных субсидий, образовавшихся по результатам заключения госконтрактов при условии направлении таких средств на финансовое обеспечение национальных проектов", сказал Макаров.Кроме того, поправками на постоянной основе предусмотрено право субъекта РФ на превышение верхнего предела дефицита на размер депозитов, направленных на расходы. "Это обеспечит возможность реализации всех необходимых мероприятий в текущих условиях падения региональных доходов за счет накопленных в предыдущие годы средств на депозитах. Регионы обратили внимание на эту проблему, что они не могут использовать те средства, которые у них размещены на депозитах, потому что происходит превышение верхнего предела дефицита", - пояснил Макаров.

https://realty.ria.ru/20201123/dolgi-1585907421.html

https://ria.ru/20201123/osuzhdennye-1585892797.html

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коронавирус в россии, госдума рф, политика