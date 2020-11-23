Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201123/duma-1585916357.html
Думский комитет высказался за поддержку регионов и бизнеса
Думский комитет высказался за поддержку регионов и бизнеса
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об увеличении срока бюджетных кредитов регионам РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T15:01
2020-11-23T15:01
коронавирус в россии
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581915310_1:0:2508:1410_1400x0_80_0_0_6213db43d6590d0242f0f1bf49987695.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об увеличении срока бюджетных кредитов регионам на пополнение их бюджетов, дополнив его нормами о поддержке субъектов РФ и бизнеса, теперь на рассмотрение Думы его планируют вынести 25 ноября.Документ увеличивает срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете его бюджета со 180 до 240 дней. При этом редакция первого чтения предусматривала предоставление такого кредита при условии его возврата не позднее 1 декабря (действует – до 25 ноября). Однако бюджетный комитет поддержал поправку, обязывающую вернуть кредит до 15 декабря.Помимо этой, комитет поддержал ряд дополнительных поправок, учитывающих поручения президента РФ Владимира Путина, в том числе о продлении на 2021 год нормы, позволяющей оказывать в текущем году финансовую поддержку юрлицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса, в том числе реализующим подакцизные товары.Одна из поправок допускает предоставление в текущем году из бюджета РФ региональным бюджетам бюджетных кредитов для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года. Это даст возможность не занимать в коммерческих банках, пояснил глава комитета Андрей Макаров. При этом обеспечивается приостановка до конца года действия положений Бюджетного кодекса о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам "для исключения возможности накладывания на регионы санкций за формально просроченную задолженность", отметил он.Другая поправка дает субъектам РФ право оставлять у себя сэкономленные средства межбюджетных трансфертов, предоставлявшихся из федерального бюджета, при условии направления этой экономии на реализацию нацпроектов. Поправка подготовлена во исполнение поручения Путина по итогам заседания Госсовета о сохранении в бюджетах субъектов РФ "экономий федеральных субсидий, образовавшихся по результатам заключения госконтрактов при условии направлении таких средств на финансовое обеспечение национальных проектов", сказал Макаров.Кроме того, поправками на постоянной основе предусмотрено право субъекта РФ на превышение верхнего предела дефицита на размер депозитов, направленных на расходы. "Это обеспечит возможность реализации всех необходимых мероприятий в текущих условиях падения региональных доходов за счет накопленных в предыдущие годы средств на депозитах. Регионы обратили внимание на эту проблему, что они не могут использовать те средства, которые у них размещены на депозитах, потому что происходит превышение верхнего предела дефицита", - пояснил Макаров.
https://realty.ria.ru/20201123/dolgi-1585907421.html
https://ria.ru/20201123/osuzhdennye-1585892797.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581915310_341:0:2221:1410_1400x0_80_0_0_2a707695a44d50b55dd7705b6f6fba95.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, госдума рф, политика

Думский комитет высказался за поддержку регионов и бизнеса

15:01 23.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ / Заседание Госдумы РФ
Заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы РФ /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об увеличении срока бюджетных кредитов регионам на пополнение их бюджетов, дополнив его нормами о поддержке субъектов РФ и бизнеса, теперь на рассмотрение Думы его планируют вынести 25 ноября.
Документ увеличивает срок предоставления субъекту РФ (муниципальному образованию) бюджетного кредита на пополнение остатка средств на счете его бюджета со 180 до 240 дней. При этом редакция первого чтения предусматривала предоставление такого кредита при условии его возврата не позднее 1 декабря (действует – до 25 ноября). Однако бюджетный комитет поддержал поправку, обязывающую вернуть кредит до 15 декабря.
Помимо этой, комитет поддержал ряд дополнительных поправок, учитывающих поручения президента РФ Владимира Путина, в том числе о продлении на 2021 год нормы, позволяющей оказывать в текущем году финансовую поддержку юрлицам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в результате пандемии коронавируса, в том числе реализующим подакцизные товары.
Одна из поправок допускает предоставление в текущем году из бюджета РФ региональным бюджетам бюджетных кредитов для рефинансирования их задолженности по казначейским кредитам. Такие кредиты предоставляются на основании соглашения с Минфином по ставке 0,1% годовых при условии их погашения до 1 июля 2021 года. Это даст возможность не занимать в коммерческих банках, пояснил глава комитета Андрей Макаров.
При этом обеспечивается приостановка до конца года действия положений Бюджетного кодекса о взыскании непогашенной задолженности по казначейским кредитам "для исключения возможности накладывания на регионы санкций за формально просроченную задолженность", отметил он.
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов на первом заседании осенней сессии - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 14:24
СР предлагает продлить мораторий на взыскание долгов по ЖКХ
Другая поправка дает субъектам РФ право оставлять у себя сэкономленные средства межбюджетных трансфертов, предоставлявшихся из федерального бюджета, при условии направления этой экономии на реализацию нацпроектов. Поправка подготовлена во исполнение поручения Путина по итогам заседания Госсовета о сохранении в бюджетах субъектов РФ "экономий федеральных субсидий, образовавшихся по результатам заключения госконтрактов при условии направлении таких средств на финансовое обеспечение национальных проектов", сказал Макаров.
Кроме того, поправками на постоянной основе предусмотрено право субъекта РФ на превышение верхнего предела дефицита на размер депозитов, направленных на расходы. "Это обеспечит возможность реализации всех необходимых мероприятий в текущих условиях падения региональных доходов за счет накопленных в предыдущие годы средств на депозитах. Регионы обратили внимание на эту проблему, что они не могут использовать те средства, которые у них размещены на депозитах, потому что происходит превышение верхнего предела дефицита", - пояснил Макаров.
Президент России Владимир Путин проводит совещание в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
Вчера, 13:15
Путин подписал закон о размещении осужденных в колонии
 
Коронавирус в РоссииГосдума РФПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:32Названо неожиданное негативное последствие отказа от мяса
09:31Индия испытала наземную версию ракеты "Брамос"
09:28В Госдуму внесли законопроект об обеспечении устойчивого Рунета
09:26Рогозин сообщил о бракованной детали в ракете "Союз" на космодроме Куру
09:24В Китае из-за коронавируса отменили несколько сотен авиарейсов
09:22Владелец ТЭЦ-3 в Норильске готов к мировой с Росприроднадзором
09:16"Лукойл" спрогнозировал худший сценарий цен на нефть
09:15Турбизнес Индии просит сообщить об открытии страны для зарубежных гостей
09:13В Бразилии произошли столкновения протестующих и полиции
09:10МВД утвердило изменения в водительские удостоверения и ПТС
09:03В Москве 5601 пациент вылечился от коронавируса за сутки
09:02В Норильске подготовят план восстановления среды в месте разлива топлива
08:59В Минпросвещения оценили ситуацию с работой школ в условиях коронавируса
08:59Forbes составил рейтинг лучших работодателей в России
08:47В Южной Корее усилили ограничения из-за третьей волны COVID-19
08:41Во Владивостоке организовали доставку продуктов ветеранам и инвалидам
08:37"Черную пятницу" в США переводят в онлайн-формат
08:33В Челябинске ночью сгорел автомобиль журналиста
08:15Исследователи выяснили отношение россиян к покупкам в "Черную пятницу"
08:14В Госдуме призвали изучить идею отказа от публикаций ученых в Scopus
Лента новостейМолния