https://ria.ru/20201123/donbass-1585947798.html

Россия призвала Украину перейти к диалогу с Донбассом

Россия призвала Украину перейти к диалогу с Донбассом

Российская сторона призывает руководство Украины отказаться от логики войны и перейти к предметному диалогу с властями Донецка и Луганска, сообщает посольство... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T17:07

2020-11-23T17:07

2020-11-23T17:07

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Российская сторона призывает руководство Украины отказаться от логики войны и перейти к предметному диалогу с властями Донецка и Луганска, сообщает посольство РФ на Украине."Российская сторона призывает руководство Украины отказаться от логики войны и действовать в интересах мира и гражданского согласия с целью достижения скорейшей имплементации "Комплекса мер" на основе прямого и предметного диалога между украинским правительством и властями Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.Как напомнили в дипведомстве, 9 декабря 2019 года в Париже после трехлетнего перерыва состоялся саммит в "нормандском формате". Лидеры Франции, Германии и России провели продуктивные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в результате которых пришли к общим и согласованным выводам, включающим ряд конкретных шагов, направленных на продвижение урегулирования конфликта в Донбассе."Год спустя анализ исполнения поручений, данных лидерами стран, поистине удручает, прежде всего, в связи с неконструктивной позицией украинского руководства. Сегодня только две из согласованных в Париже мер можно считать частично выполненными: обмен удерживаемыми лицами (29 декабря 2019 года и 16 апреля 2020 года) и прекращение огня (вступило в силу 27 июля 2020 года)", - отмечает посольство.Уточняется, что украинская сторона "фактически заморозила выполнение остальных решений Парижского саммита и не проявляет заинтересованности в реализации Комплекса мер по выполнению минских договоренностей". По данным представителей посольства, текущее состояние переговоров в рамках Минской контактной группы "также не внушает оптимизма, поскольку представители украинских властей избегают контактов с представителями из Донецка и Луганска".Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201121/plan-1585713319.html

https://ria.ru/20201120/reintegratsiya-1585529136.html

https://ria.ru/20201120/donbass-1585528259.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир зеленский, украина, в мире