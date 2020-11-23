Россия призвала Украину перейти к диалогу с Донбассом
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
"Российская сторона призывает руководство Украины отказаться от логики войны и действовать в интересах мира и гражданского согласия с целью достижения скорейшей имплементации "Комплекса мер" на основе прямого и предметного диалога между украинским правительством и властями Донецка и Луганска", - говорится в сообщении.
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Как напомнили в дипведомстве, 9 декабря 2019 года в Париже после трехлетнего перерыва состоялся саммит в "нормандском формате". Лидеры Франции, Германии и России провели продуктивные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, в результате которых пришли к общим и согласованным выводам, включающим ряд конкретных шагов, направленных на продвижение урегулирования конфликта в Донбассе.
"Год спустя анализ исполнения поручений, данных лидерами стран, поистине удручает, прежде всего, в связи с неконструктивной позицией украинского руководства. Сегодня только две из согласованных в Париже мер можно считать частично выполненными: обмен удерживаемыми лицами (29 декабря 2019 года и 16 апреля 2020 года) и прекращение огня (вступило в силу 27 июля 2020 года)", - отмечает посольство.
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Уточняется, что украинская сторона "фактически заморозила выполнение остальных решений Парижского саммита и не проявляет заинтересованности в реализации Комплекса мер по выполнению минских договоренностей". По данным представителей посольства, текущее состояние переговоров в рамках Минской контактной группы "также не внушает оптимизма, поскольку представители украинских властей избегают контактов с представителями из Донецка и Луганска".
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.