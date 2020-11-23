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Бизнес-делегация из Белоруссии прибыла в Приморье
Бизнес-делегация из Белоруссии прибыла в Приморье
Представители белорусских государственных и бизнес-структур прибыли с визитом в Приморье, чтобы на месте договориться о сотрудничестве и подписать... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T12:26
2020-11-23T18:32
парламентское собрание союза беларуси и россии
константин шестаков
дальзавод
владивосток
белоруссия
приморский край
экономика
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Представители белорусских государственных и бизнес-структур прибыли с визитом в Приморье, чтобы на месте договориться о сотрудничестве и подписать соответствующие договоры, сообщает правительство региона."Участники белорусской делегации уже посетили ряд крупных предприятий региона, в частности, Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Во вторник, 24 ноября, предусмотрено посещение торгово-промышленной компании "Доброфлот" и презентация возможностей рыбоперерабатывающего комплекса ООО "Русский минтай", - говорится в сообщении.По данным властей, белорусская сторона проявляет активный интерес к рыбопродукции приморского производства.Планируется провести ряд встреч по направлениям строительства, промышленности и торговли, транспорта, сельского хозяйства. По итогам могут быть заключены первые договоры."Сегодня белорусские коллеги, разбившись на группы, объедут практически весь юг Приморья, осмотрят интересующие их предприятия и возможные площадки для организации сервисно-логистического центра белорусской техники, площадки для реализации инвестиционных проектов в сфере комплексного строительства", – сказал заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.Ранее власти региона сообщали, что в Приморье планируется создание сервисно-логистического центра для техники белорусского производства и открытие Российско-Белорусского торгового дома. Кроме того, в ближайшее время в Приморье пройдут Дни Республики Беларусь.
https://ria.ru/20201113/primore-1584421570.html
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константин шестаков, дальзавод, владивосток, белоруссия, приморский край, экономика

Бизнес-делегация из Белоруссии прибыла в Приморье

12:26 23.11.2020 (обновлено: 18:32 23.11.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Представители белорусских государственных и бизнес-структур прибыли с визитом в Приморье, чтобы на месте договориться о сотрудничестве и подписать соответствующие договоры, сообщает правительство региона.
"Участники белорусской делегации уже посетили ряд крупных предприятий региона, в частности, Центр судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке и судостроительный комплекс "Звезда" в Большом Камне. Во вторник, 24 ноября, предусмотрено посещение торгово-промышленной компании "Доброфлот" и презентация возможностей рыбоперерабатывающего комплекса ООО "Русский минтай", - говорится в сообщении.
Владивосток - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 10:02
Число безработных в Приморье с июня сократилось в полтора раза
По данным властей, белорусская сторона проявляет активный интерес к рыбопродукции приморского производства.
Планируется провести ряд встреч по направлениям строительства, промышленности и торговли, транспорта, сельского хозяйства. По итогам могут быть заключены первые договоры.
"Сегодня белорусские коллеги, разбившись на группы, объедут практически весь юг Приморья, осмотрят интересующие их предприятия и возможные площадки для организации сервисно-логистического центра белорусской техники, площадки для реализации инвестиционных проектов в сфере комплексного строительства", – сказал заместитель председателя правительства Приморского края Константин Шестаков.
Ранее власти региона сообщали, что в Приморье планируется создание сервисно-логистического центра для техники белорусского производства и открытие Российско-Белорусского торгового дома. Кроме того, в ближайшее время в Приморье пройдут Дни Республики Беларусь.
Овощи - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииКонстантин ШестаковДальзаводВладивостокБелоруссияПриморский крайЭкономика
 
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