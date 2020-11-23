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Минфин Британии не будет сокращать социальные расходы на фоне пандемии
Минфин Британии не будет сокращать социальные расходы на фоне пандемии
Министерство финансов Великобритании, которое в предстоящую среду огласит проект бюджета страны на следующий год, пообещало не возвращаться к мерам "жесткой... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:26
2020-11-23T18:26
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Министерство финансов Великобритании, которое в предстоящую среду огласит проект бюджета страны на следующий год, пообещало не возвращаться к мерам "жесткой экономии" государственных расходов на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил журналистам глава финансового ведомства Риши Сунак.По его словам, правительство исключает любую "заморозку" расходов в таких отраслях, как здравоохранение, образование и полиция. Вместо этого, кабмин намерен увеличить объем расходов на социальную сферу."Это был тяжелый год для всех нас. Но мы не позволим этому помешать выполнению наших обещаний – британский народ заслуживает достойной сферы гособслуживания, и мы по-прежнему привержены выполнению приоритетов, поскольку мы ставим наши государственные услуги в центр нашего экономического обновления", - отметил министр.Ожидается, что в среду будет объявлено о дополнительном финансировании здравоохранения в объеме 3 миллиардов фунтов стерлингов, а также об увеличении ставок для медсестер и врачей. При этом власти хотят заморозить запланированный ранее рост заработной платы для работников госорганизаций, не входящих в систему здравоохранения. Также ожидается, что минфин обнародует обновленный экономический прогноз, согласно которому падение ВВП Великобритании в текущем финансовом году составит более 10%.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире

Минфин Британии не будет сокращать социальные расходы на фоне пандемии

18:26 23.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Министерство финансов Великобритании, которое в предстоящую среду огласит проект бюджета страны на следующий год, пообещало не возвращаться к мерам "жесткой экономии" государственных расходов на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил журналистам глава финансового ведомства Риши Сунак.
По его словам, правительство исключает любую "заморозку" расходов в таких отраслях, как здравоохранение, образование и полиция. Вместо этого, кабмин намерен увеличить объем расходов на социальную сферу.
"Это был тяжелый год для всех нас. Но мы не позволим этому помешать выполнению наших обещаний – британский народ заслуживает достойной сферы гособслуживания, и мы по-прежнему привержены выполнению приоритетов, поскольку мы ставим наши государственные услуги в центр нашего экономического обновления", - отметил министр.
Ожидается, что в среду будет объявлено о дополнительном финансировании здравоохранения в объеме 3 миллиардов фунтов стерлингов, а также об увеличении ставок для медсестер и врачей. При этом власти хотят заморозить запланированный ранее рост заработной платы для работников госорганизаций, не входящих в систему здравоохранения. Также ожидается, что минфин обнародует обновленный экономический прогноз, согласно которому падение ВВП Великобритании в текущем финансовом году составит более 10%.
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