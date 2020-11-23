https://ria.ru/20201123/britaniya-1585966481.html

Минфин Британии не будет сокращать социальные расходы на фоне пандемии

Минфин Британии не будет сокращать социальные расходы на фоне пандемии

Министерство финансов Великобритании, которое в предстоящую среду огласит проект бюджета страны на следующий год, пообещало не возвращаться к мерам "жесткой... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T18:26

2020-11-23T18:26

2020-11-23T18:26

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

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ЛОНДОН, 23 ноя – РИА Новости, Наталья Копылова. Министерство финансов Великобритании, которое в предстоящую среду огласит проект бюджета страны на следующий год, пообещало не возвращаться к мерам "жесткой экономии" государственных расходов на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сообщил журналистам глава финансового ведомства Риши Сунак.По его словам, правительство исключает любую "заморозку" расходов в таких отраслях, как здравоохранение, образование и полиция. Вместо этого, кабмин намерен увеличить объем расходов на социальную сферу."Это был тяжелый год для всех нас. Но мы не позволим этому помешать выполнению наших обещаний – британский народ заслуживает достойной сферы гособслуживания, и мы по-прежнему привержены выполнению приоритетов, поскольку мы ставим наши государственные услуги в центр нашего экономического обновления", - отметил министр.Ожидается, что в среду будет объявлено о дополнительном финансировании здравоохранения в объеме 3 миллиардов фунтов стерлингов, а также об увеличении ставок для медсестер и врачей. При этом власти хотят заморозить запланированный ранее рост заработной платы для работников госорганизаций, не входящих в систему здравоохранения. Также ожидается, что минфин обнародует обновленный экономический прогноз, согласно которому падение ВВП Великобритании в текущем финансовом году составит более 10%.

https://radiosputnik.ria.ru/20201123/vaktsina-1585922997.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире