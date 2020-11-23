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Мультфильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" покажут в США
Мультфильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" покажут в США
Анимационный фильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" выйдет на стриминговых платформах США летом 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба студии... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:39
2020-11-23T16:39
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Анимационный фильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" выйдет на стриминговых платформах США летом 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба студии "КиноАтис"."По завершении Американского кинорынка, проходившего в онлайн-формате с 9 по 13 ноября, студия "КиноАтис" совместно со своим партнером и международным дистрибьютором Epic Pictures Group объявила, что права на демонстрацию анимационного фильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна" - третьей части блокбастерной франшизы "Белка и Стрелка" - проданы во Францию. Картину также покажут на стриминговых платформах в США летом 2021 года", - сказано в сообщении.По словам киностудии, также на этапе завершения сделки еще с несколькими компаниями из разных регионов, включая Тайвань и страны Южной Африки. Ранее фильм уже был продан в Китай и страны Латинской Америки.В центре сюжета мультфильма – загадочная аномалия, происходящая у берегов Кубы: водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией.
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кино и сериалы, новости культуры, сша

Мультфильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" покажут в США

16:39 23.11.2020
 
© Студия "КиноАтис"Постер к мультфильму "Белка и Стрелка. Карибская Тайна"
Постер к мультфильму Белка и Стрелка. Карибская Тайна - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Студия "КиноАтис"
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Анимационный фильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" выйдет на стриминговых платформах США летом 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба студии "КиноАтис".
"По завершении Американского кинорынка, проходившего в онлайн-формате с 9 по 13 ноября, студия "КиноАтис" совместно со своим партнером и международным дистрибьютором Epic Pictures Group объявила, что права на демонстрацию анимационного фильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна" - третьей части блокбастерной франшизы "Белка и Стрелка" - проданы во Францию. Картину также покажут на стриминговых платформах в США летом 2021 года", - сказано в сообщении.
По словам киностудии, также на этапе завершения сделки еще с несколькими компаниями из разных регионов, включая Тайвань и страны Южной Африки. Ранее фильм уже был продан в Китай и страны Латинской Америки.
В центре сюжета мультфильма – загадочная аномалия, происходящая у берегов Кубы: водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией.
Кадр из мультфильма Белка и Стрелка. Карибская Тайна - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
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