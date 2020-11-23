https://ria.ru/20201123/belka-i-strelka-1585906634.html
Мультфильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" покажут в США
Мультфильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" покажут в США
Анимационный фильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" выйдет на стриминговых платформах США летом 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба студии... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T16:39
2020-11-23T16:39
2020-11-23T16:39
культура
кино и сериалы
новости культуры
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577765699_0:21:707:418_1400x0_80_0_0_4a5d800e7bf7a9a1fc84387c9c12ea43.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Анимационный фильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" выйдет на стриминговых платформах США летом 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба студии "КиноАтис"."По завершении Американского кинорынка, проходившего в онлайн-формате с 9 по 13 ноября, студия "КиноАтис" совместно со своим партнером и международным дистрибьютором Epic Pictures Group объявила, что права на демонстрацию анимационного фильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна" - третьей части блокбастерной франшизы "Белка и Стрелка" - проданы во Францию. Картину также покажут на стриминговых платформах в США летом 2021 года", - сказано в сообщении.По словам киностудии, также на этапе завершения сделки еще с несколькими компаниями из разных регионов, включая Тайвань и страны Южной Африки. Ранее фильм уже был продан в Китай и страны Латинской Америки.В центре сюжета мультфильма – загадочная аномалия, происходящая у берегов Кубы: водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией.
https://ria.ru/20200926/multfilm-1577767377.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/19/1577765699_0:0:707:531_1400x0_80_0_0_0c4436afef6696611aa6c2a097271b23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, сша
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Анимационный фильм "Белка и Стрелка. Карибская тайна" выйдет на стриминговых платформах США летом 2021 года, сообщает в понедельник пресс-служба студии "КиноАтис".
"По завершении Американского кинорынка, проходившего в онлайн-формате с 9 по 13 ноября, студия "КиноАтис" совместно со своим партнером и международным дистрибьютором Epic Pictures Group объявила, что права на демонстрацию анимационного фильма "Белка и Стрелка. Карибская тайна" - третьей части блокбастерной франшизы "Белка и Стрелка" - проданы во Францию. Картину также покажут на стриминговых платформах в США летом 2021 года", - сказано в сообщении.
По словам киностудии, также на этапе завершения сделки еще с несколькими компаниями из разных регионов, включая Тайвань и страны Южной Африки. Ранее фильм уже был продан в Китай и страны Латинской Америки.
В центре сюжета мультфильма – загадочная аномалия, происходящая у берегов Кубы: водяной смерч всасывает воду, осушая океан. Решением советского командования Белка и Стрелка отправляются к острову братских народов с разведывательной миссией.