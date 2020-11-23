https://ria.ru/20201123/aviareysy-1585901150.html
Путин продлил ставку НДС в 10% для внутренних рейсов через Москву
Путин продлил ставку НДС в 10% для внутренних рейсов через Москву
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на год действие ставки НДС в размере 10% для внутренних рейсов через аэропорты Московского... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T13:46
2020-11-23T13:46
2020-11-23T13:46
владимир путин
москва
экономика
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на год действие ставки НДС в размере 10% для внутренних рейсов через аэропорты Московского авиаузла, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Сейчас внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла облагаются НДС по пониженной ставке 10%, однако действие этой льготы заканчивалось в конце 2020 года. Для внутренних рейсов в обход Москвы бессрочно установлена нулевая ставка НДС.Закон продлевает пониженную ставку НДС на внутренние авиаперевозки через аэропорты Московского авиаузла до конца 2021 года. Отмена этой льготной ставки с 1 января 2021 года повлекла бы резкое подорожание авиабилетов, пояснял председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.Также поправки в Налоговый кодекс сохраняют на 2021 год пониженную ставку налога на имущество организаций в размере 1,6% в отношении железнодорожных путей общего пользования.
https://ria.ru/20201027/dostavka-1581712065.html
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владимир путин, москва, экономика