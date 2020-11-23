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Абилимпикс в России является частью госпрограммы по поддержке инвалидов
Абилимпикс в России является частью госпрограммы по поддержке инвалидов
Движение Абилимпикс в РФ стало частью госпрограммы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:15
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навигатор абитуриента
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение Абилимпикс в РФ стало частью госпрограммы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Абилимпикс в России, включая и сам чемпионат, - это часть большой государственной работы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья", - заявил он в ходе открытия национального чемпионата.Кравцов отметил, что в этом году в силу эпидемиологической ситуации чемпионат проходит в новом - очно-заочном - формате. Министр добавил, что РФ также готовится принять мировое первенство.
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навигатор абитуриента, сергей кравцов, общество

Абилимпикс в России является частью госпрограммы по поддержке инвалидов

18:15 23.11.2020 (обновлено: 18:40 23.11.2020)
 
© Фото : "Абилимпикс"Торжественная церемония открытия VI Национального чемпионата "Абилимпикс" на закрытой площадке киностудии "Амедиа" в формате онлайн-трансляции
Торжественная церемония открытия VI Национального чемпионата Абилимпикс на закрытой площадке киностудии Амедиа в формате онлайн-трансляции - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© Фото : "Абилимпикс"
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение Абилимпикс в РФ стало частью госпрограммы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Абилимпикс в России, включая и сам чемпионат, - это часть большой государственной работы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья", - заявил он в ходе открытия национального чемпионата.
Участница национального чемпионата по профессиональному мастерству Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 15:19
Национальный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдет 23-29 ноября
Кравцов отметил, что в этом году в силу эпидемиологической ситуации чемпионат проходит в новом - очно-заочном - формате. Министр добавил, что РФ также готовится принять мировое первенство.
 
Навигатор абитуриентаСергей КравцовОбщество
 
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