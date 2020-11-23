https://ria.ru/20201123/ablimpiks-1585961689.html
Абилимпикс в России является частью госпрограммы по поддержке инвалидов
Абилимпикс в России является частью госпрограммы по поддержке инвалидов
Движение Абилимпикс в РФ стало частью госпрограммы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T18:15
2020-11-23T18:15
2020-11-23T18:40
навигатор абитуриента
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Движение Абилимпикс в РФ стало частью госпрограммы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, считает министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Абилимпикс в России, включая и сам чемпионат, - это часть большой государственной работы по поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья", - заявил он в ходе открытия национального чемпионата.Кравцов отметил, что в этом году в силу эпидемиологической ситуации чемпионат проходит в новом - очно-заочном - формате. Министр добавил, что РФ также готовится принять мировое первенство.
https://ria.ru/20201120/chempionat-1585534495.html
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