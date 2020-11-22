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Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы
Департамент здравоохранения готов провести проверку информации о внутрибольничном заражении пациента в городской клинической больнице имени Демихова, если в... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T17:16
2020-11-22T17:16
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Департамент здравоохранения готов провести проверку информации о внутрибольничном заражении пациента в городской клинической больнице имени Демихова, если в департамент сообщат ФИО и дату поступления пациента, сообщается на сайте Мосгорздрава.Ранее в СМИ появилось сообщение, что в городской клинической больнице имени Демихова якобы не соблюдается масочный режим, социальная дистанция, отсутствуют средства дезинфекции. Родственников пациентов просят покупать лекарства и медицинские изделия, также сканы медицинских документов для анамеза по электронной почте отправить нельзя - родственникам приходится привозить их в больницу.Кроме того, СМИ пишут про случай внутрибольничного заражения пациента, которого госпитализировали изначально без признаков коронавируса. Также описывается случай, когда пациентка без подверженного COVID провела в приемном отделении семь часов с температурой в окружении других больных в антисанитарных условиях.Департамент отмечает, что больницы работают в режиме повышенной готовности и успешно справляются с потоком пациентов. Все сотрудники снабжены индивидуальными средствами защиты и носят их в обязательном порядке, подчеркивается в сообщении.Подчеркивается, что выписки и сканы медицинских документов оперативно поступают в электронную медицинскую карту пациентов и при необходимости могут быть самостоятельно направлены на электронную почту.Департамент сообщает, что больница не предоставляет зубную щетку, пасту и другие предметы индивидуального пользования. Туалетная бумага, мыло, антисептики, а также средства индивидуальной защиты присутствуют в достаточном количестве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва

Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы

17:16 22.11.2020
 
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства МосквыБлагоустройство территории больницы имени В.П. Демихова на юго-востоке Москвы
Благоустройство территории больницы имени В.П. Демихова на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© Фото предоставлено комплексом городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Департамент здравоохранения готов провести проверку информации о внутрибольничном заражении пациента в городской клинической больнице имени Демихова, если в департамент сообщат ФИО и дату поступления пациента, сообщается на сайте Мосгорздрава.
Ранее в СМИ появилось сообщение, что в городской клинической больнице имени Демихова якобы не соблюдается масочный режим, социальная дистанция, отсутствуют средства дезинфекции. Родственников пациентов просят покупать лекарства и медицинские изделия, также сканы медицинских документов для анамеза по электронной почте отправить нельзя - родственникам приходится привозить их в больницу.
Кроме того, СМИ пишут про случай внутрибольничного заражения пациента, которого госпитализировали изначально без признаков коронавируса. Также описывается случай, когда пациентка без подверженного COVID провела в приемном отделении семь часов с температурой в окружении других больных в антисанитарных условиях.

"По факту публикации "Почему в больнице вас заразят коронавирусом", где упоминается ГКБ 68, департамент здравоохранения сообщает, что по факту описываемых ситуаций с внутрибольничным заражением пациента, с нахождением пациентки в приёмном отделении около 7 часов, а также с отсутствием обхода до 12 часов со слов пациентки, поступившей ночью, департамент здравоохранения Москвы готов провести проверку после предоставления ФИО пациентов и дат поступления в медицинскую организацию", - говорится в сообщении.

Департамент отмечает, что больницы работают в режиме повышенной готовности и успешно справляются с потоком пациентов. Все сотрудники снабжены индивидуальными средствами защиты и носят их в обязательном порядке, подчеркивается в сообщении.
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"Посетители в корпуса больницы не допускаются. Передача вещей и продуктов от родственников через холлы корпусов, то есть бесконтактная. Вход на территорию больницы только в масках и перчатках", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что выписки и сканы медицинских документов оперативно поступают в электронную медицинскую карту пациентов и при необходимости могут быть самостоятельно направлены на электронную почту.
Департамент сообщает, что больница не предоставляет зубную щетку, пасту и другие предметы индивидуального пользования. Туалетная бумага, мыло, антисептики, а также средства индивидуальной защиты присутствуют в достаточном количестве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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