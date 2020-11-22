https://ria.ru/20201122/zarazhenie-1585794727.html

Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы

Мосгорздрав может проверить данные о заражении пациента внутри больницы

Департамент здравоохранения готов провести проверку информации о внутрибольничном заражении пациента в городской клинической больнице имени Демихова, если в... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T17:16

2020-11-22T17:16

2020-11-22T17:16

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Департамент здравоохранения готов провести проверку информации о внутрибольничном заражении пациента в городской клинической больнице имени Демихова, если в департамент сообщат ФИО и дату поступления пациента, сообщается на сайте Мосгорздрава.Ранее в СМИ появилось сообщение, что в городской клинической больнице имени Демихова якобы не соблюдается масочный режим, социальная дистанция, отсутствуют средства дезинфекции. Родственников пациентов просят покупать лекарства и медицинские изделия, также сканы медицинских документов для анамеза по электронной почте отправить нельзя - родственникам приходится привозить их в больницу.Кроме того, СМИ пишут про случай внутрибольничного заражения пациента, которого госпитализировали изначально без признаков коронавируса. Также описывается случай, когда пациентка без подверженного COVID провела в приемном отделении семь часов с температурой в окружении других больных в антисанитарных условиях.Департамент отмечает, что больницы работают в режиме повышенной готовности и успешно справляются с потоком пациентов. Все сотрудники снабжены индивидуальными средствами защиты и носят их в обязательном порядке, подчеркивается в сообщении.Подчеркивается, что выписки и сканы медицинских документов оперативно поступают в электронную медицинскую карту пациентов и при необходимости могут быть самостоятельно направлены на электронную почту.Департамент сообщает, что больница не предоставляет зубную щетку, пасту и другие предметы индивидуального пользования. Туалетная бумага, мыло, антисептики, а также средства индивидуальной защиты присутствуют в достаточном количестве.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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