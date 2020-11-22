https://ria.ru/20201122/vaktsina-1585767612.html

Цену на вакцину "Спутник V" назовут на следующей неделе

Цену на вакцину "Спутник V" назовут на следующей неделе

Цену на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" объявят на следующей неделе, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:23

2020-11-22T16:23

2020-11-22T16:23

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Цену на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" объявят на следующей неделе, сообщил журналистам представитель Российского фонда прямых инвестиций.При этом, как сообщалось в Twitter-аккаунте "Спутника V", российская вакцина будет дешевле западных препаратов.Первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Она основана на хорошо изученной платформе вектора аденовируса человека и предполагается двукратное введение компонентов с промежутком в три недели.Сейчас вакцина проходит пострегистрационные испытания. Первую дозу получили уже более 20 тысяч добровольцев, еще 16 тысяч — и вторую. Всего в исследованиях участвуют 40 тысяч человек. На этой неделе в РФПИ рассказали о промежуточных результатах исследования.В РФПИ подчеркнули, что непредвиденных нежелательных реакций у привитых "Спутником V" не выявили — наблюдались лишь кратковременные побочные эффекты. Промежуточные данные планируют опубликовать в одном из ведущих международных медицинских журналов.Помимо России, клинические исследования "Спутника V"проводят в ОАЭ, Венесуэле и Белоруссии. Испытуемые остаются под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции. Кроме того, в России разрабатываются и другие вакцины — "ЭпиВакКорона", созданная новосибирским центром "Вектор", уже получила регистрацию, а препарат, разработанный Центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, проходит клинические испытания.Сколько стоит вакцина от ModernaКак заявил глава американской компанией Moderna Стефан Бансель, доза разрабатываемой ею вакцины обойдется европейским странам в 25-37 долларов. По словам Банселя, цена вакцины будет зависеть от объема заказа. Он также рассказал, что до конца года Moderna планирует произвести 20 миллионов доз, "небольшая часть" из них будет доступна в Европе."Фактически еще ничего не подписано, однако мы близки к достижению соглашения с Еврокомиссией. Мы хотим снабжать Европу и ведем конструктивные переговоры", — сказал глава Moderna, добавив, что переговоры с Брюсселем близятся к завершению и "это вопрос нескольких дней".Эффективность 95 процентовНа этой неделе Moderna объявила о завершении третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса.Вакцина mRNA-1273 разработана компанией совместно с Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний США на генетической платформе, называемой мРНК (мессенджер РНК). Она направляет клетки организма на экспрессию вирусного белка, который, как надеются ученые, вызовет сильный иммунный ответ.C 27 июля шли клинические испытания этой вакцины. В них участвовали около 30 тысяч добровольцев. Первый промежуточный анализ базировался на 95 случаях заражения коронавирусом, из которых 90 наблюдались в группе, получившей плацебо, и только пять — в группе провакцинированных. Таким образом, вакцина показала эффективность 94,5 процента."Компания в ближайшие недели намерена обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за экстренным разрешением на применение и рассчитывает, что это разрешение будет базироваться на окончательном анализе 151 случая", — говорится в заявлении Moderna.Вакцина от Pfizer и BioNTechВ начале ноября об успешных клинических испытаниях вакцины заявили американский фармацевтический гигант Pfizer и биоинженеринговая компания BioNTech.Первый промежуточный анализ, проведенный 8 ноября независимым комитетом по мониторингу данных, показал, что вакцина BNT162b2 оказалась более чем на 90 процентов эффективна в предотвращении COVID-19. А согласно окончательному анализу ее эффективность оказалась еще выше — 95 процентов.На днях Pfizer и BioNTech подали в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) запрос для получения разрешения на экстренное использование вакцины. Предполагается, что процесс обработки запроса займет несколько недель. Кроме того, BioNTech и Pfizer уже подали предварительные заявки на регистрацию в регулирующие органы по всему миру, в том числе в Австралии, Канаде, европейских странах и Японии.Компания уже готова отгрузить первые 20 миллионов доз вакцины и собирается до конца года произвести еще 50 миллионов. В Евросоюзе выразили готовность заплатить по 15,5 евро за дозу вакцины от Pfizer и BioNTech, а всего намереваются потратить на это 4,56 миллиарда евро.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/sputnik-1585624425.html

https://ria.ru/20201121/vaktsiny-1585695306.html

https://ria.ru/20201120/vaktsinatsiya-1585448449.html

https://ria.ru/20201114/vaktsina-1584439371.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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