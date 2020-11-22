https://ria.ru/20201122/tayna-1585786009.html
Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
Раскрыта тайна игрушки на столе у Путина во время саммита АТЭС
Журналист Павел Зарубин в эфире "России 1" показал подарочный набор каждого участника саммита АТЭС, в котором принял участие президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T16:24
2020-11-22T16:24
2020-11-22T16:34
россия
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Журналист Павел Зарубин в эфире "России 1" показал подарочный набор каждого участника саммита АТЭС, в котором принял участие президент России Владимир Путин.Так, они получили табличку с названием страны, значок с символикой саммита и несколько сувениров.Журналист отметил, что президента удивили новые предметы на столе. В перерыве, как пояснил Зарубин, на столе у Путина оказались и другие сувениры. Внимание главы государства привлекли монеты, а также разноцветная игрушка с одним глазом.Как выяснилось позднее, она оказалось брелоком."Какого размера ключи должны быть при таком-то брелоке?" — задался вопросом журналист, предположив, что с ним нужно носить самые важные для любой страны ключи.Президент России Владимир Путин в пятницу принял участие в саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В этом году форум прошел в онлайн-формате. Сейчас в организации председательствует Малайзия.
https://ria.ru/20201115/putin-1584724271.html
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россия, атэс, владимир путин, малайзия, саммит атэс , общество
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости.
Журналист Павел Зарубин в эфире "России 1
" показал подарочный набор каждого участника саммита АТЭС
, в котором принял участие президент России Владимир Путин
.
Так, они получили табличку с названием страны, значок с символикой саммита и несколько сувениров.
Журналист отметил, что президента удивили новые предметы на столе. В перерыве, как пояснил Зарубин, на столе у Путина оказались и другие сувениры. Внимание главы государства привлекли монеты, а также разноцветная игрушка с одним глазом.
"Путин не только рассматривает, но и решает соорудить у себя на столе некую конструкцию: коробка с памятными монетами служит подставкой", — рассказывает ведущий о "судьбе" игрушки.
Как выяснилось позднее, она оказалось брелоком.
"Какого размера ключи должны быть при таком-то брелоке?" — задался вопросом журналист, предположив, что с ним нужно носить самые важные для любой страны ключи.
Президент России Владимир Путин в пятницу принял участие в саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В этом году форум прошел в онлайн-формате. Сейчас в организации председательствует Малайзия
.