https://ria.ru/20201122/russkiy-1585772541.html

На острове Русский организуют полевые кухни и раздачу газовых баллонов

На острове Русский организуют полевые кухни и раздачу газовых баллонов

Полевые кухни и раздачу газовых баллонов в понедельник организуют на острове Русский во Владивостоке, который оказался отрезанным из-за закрытия моста на... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:49

2020-11-22T13:49

2020-11-22T13:49

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 22 ноя – РИА Новости. Полевые кухни и раздачу газовых баллонов в понедельник организуют на острове Русский во Владивостоке, который оказался отрезанным из-за закрытия моста на материк, сообщили журналистам в мэрии.В субботу утром из-за падения льда с вант закрыли движение по мосту на остров Русский. Власти организовали паром, который вывозит людей на материк, он вмещает 20 машин и курсирует с периодичностью в два часа, при этом очереди на него каждый раз ждут несколько десятков авто и множество людей. Сообщалось, что мост могут открыть в воскресенье около 17.00 (10.00 мск), но открытие вновь перенесли.Ранее в правительстве края РИА Новости сообщали, что в работы на мосту не ведутся, мостовики ждут, когда ванты оттают.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, паромы туда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, медцентр ДВФУ, военные и пожарная части. Как сообщает корреспондент РИА Новости, в магазинах на острове с вечера субботы нет в продаже питьевой воды в пятилитровых упаковках, спичек, газовых баллонов, заканчивается хлеб.В Приморье, где с ночи четверга шел снег с дождем, ввели режим ЧС. Множество жителей региона остаются без света, тепла и воды. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Машины, деревья и провода сковало льдом, повсюду лежат упавшие деревья и ветви, падали столбы. Сейчас осадки везде прекратились. Электроснабжение Владивостока восстановили в некоторых районах.

https://ria.ru/20201120/primore-1585489379.html

владивосток

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владивосток, происшествия