https://ria.ru/20201122/pozhar-1585783561.html

В промзоне на юге Москвы загорелся склад

В промзоне на юге Москвы загорелся склад

Спасатели тушат пожар на складе в промзоне на юге Москвы, площадь уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T15:58

2020-11-22T15:58

2020-11-22T16:35

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спасатели тушат пожар на складе в промзоне на юге Москвы, площадь уточняется, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС."Двадцать второго ноября в 14.40 ... поступило сообщение о пожаре в промзоне по адресу: Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12", - сказали агентству в ведомстве.Добавляется, что по прибытии спасателей из подвала на минус 1 этаже складского здания наблюдается выход дыма. Что горит и площадь загорания уточняется."По предварительной информации, людей в здании нет. Информации о пострадавших не поступало", - уточнили в ведомстве.В пресс-службе Центра организации дорожного движения сообщили РИА Новости об ограничении движения на Варшавском шоссе из-за пожара."До двух полос движение ограничено на Варшавском шоссе, 26", - рассказали в пресс-службе.Как уточнил столичный департамент транспорта в Telegram-канале, движение осуществляется по 4 и 5 полосам движения в сторону области, затруднение движения - 3 километра.

https://ria.ru/20201115/pozhar-1584693204.html

москва

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Кадры пожара у станции метро "Нагатинская" в Москве Склад горит в промзоне у станции метро «Нагатинская» в Москве, по предварительной информации, людей в здании нет, сообщило ГУ МЧС. Очевидцы сообщают о сильном задымлении в округе. 2020-11-22T15:58 true PT0M12S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия