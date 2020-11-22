Uniper заявил, что Германия подтвердила поддержку "Северного потока — 2"
16:06 22.11.2020 (обновлено: 16:19 22.11.2020)
© РИА Новости / Nord Stream 2Надводная сварка захлёстного стыка во время строительства газопровода "Северный поток-2"
"Германия подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку 2" ввиду его роли в обеспечении безопасности поставок. В Вашингтоне ЕС высказался против введения экстерриториальных санкций", - сказал он.
Правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждает их об угрозе санкций, сообщило ранее агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства.
Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, что Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2". В письме, датированном 17 ноября, отмечалось, что бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний". Восточный комитет призвал США "воздержаться от экономических штрафов".
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
30 сентября 2019, 11:18Инфографика"Северный поток — 2"