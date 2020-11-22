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Uniper заявил, что Германия подтвердила поддержку "Северного потока — 2"

Uniper заявил, что Германия подтвердила поддержку "Северного потока — 2"

Германия подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку 2" ввиду роли этого газопровода в обеспечении безопасности поставок топлива, заявил РИА... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:06

2020-11-22T16:06

2020-11-22T16:19

нэнси пелоси

wintershall

балтийское море

газпром

сша

uniper

северный поток — 2

германия

в мире

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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. Германия подтвердила свою политическую поддержку "Северному потоку 2" ввиду роли этого газопровода в обеспечении безопасности поставок топлива, заявил РИА Новости официальный представитель компании Uniper.Правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждает их об угрозе санкций, сообщило ранее агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства.Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, что Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2". В письме, датированном 17 ноября, отмечалось, что бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний". Восточный комитет призвал США "воздержаться от экономических штрафов"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

балтийское море

сша

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нэнси пелоси, wintershall, балтийское море, газпром, сша, uniper, северный поток — 2, германия, в мире