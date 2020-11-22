Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкФорма сотрудников межрайонной налоговой инспекции N8 в Калининграде
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Использование передовых технологий позволяет Федеральной налоговой службе России выходить на проверку только в случае, когда искусственный интеллект "бунтует" и видно, что система управления рисками зашкаливает, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Успех Сбербанка, успех налоговой в чем? Инновации. Крутые сервисы, которые построены были на основе последних IT-решений. Искусственный интеллект применяется, что в Сбербанке, что здесь. Налоговая выходит на проверку только тогда, когда искусственный интеллект бунтует и видно, что система управления рисками уже зашкаливает. Только тогда налоговая может выйти на проверку, а так все остальное - онлайн", - сказал он в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Силуанов добавил, что главной задачей для ФНС сейчас должно быть создание комфортных условий для налогоплательщиков. "Налоговая - это система принуждения платить налоги, но главное, чтобы это принуждение было комфортным. Главное, чтобы не было видно. У нас уже есть такие сервисы - самозанятые, вообще не взаимодействуют с налоговой. И поэтому наша сейчас задача - вот эту практику, когда налоговую службу не видно и не чувствуется, но налоги идут, налоги пополняют казну государства, эту функцию надо расширять", - отметил министр.