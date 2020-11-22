https://ria.ru/20201122/nalogovaya-1585797731.html

Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку

Силуанов рассказал, в каких случаях налоговая выходит на проверку

Использование передовых технологий позволяет Федеральной налоговой службе России выходить на проверку только в случае, когда искусственный интеллект "бунтует" и РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T17:41

2020-11-22T17:41

2020-11-22T17:41

антон силуанов

федеральная налоговая служба (фнс россии)

экономика

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 ноя - РИА Новости. Использование передовых технологий позволяет Федеральной налоговой службе России выходить на проверку только в случае, когда искусственный интеллект "бунтует" и видно, что система управления рисками зашкаливает, заявил министр финансов Антон Силуанов.Силуанов добавил, что главной задачей для ФНС сейчас должно быть создание комфортных условий для налогоплательщиков. "Налоговая - это система принуждения платить налоги, но главное, чтобы это принуждение было комфортным. Главное, чтобы не было видно. У нас уже есть такие сервисы - самозанятые, вообще не взаимодействуют с налоговой. И поэтому наша сейчас задача - вот эту практику, когда налоговую службу не видно и не чувствуется, но налоги идут, налоги пополняют казну государства, эту функцию надо расширять", - отметил министр.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон силуанов, федеральная налоговая служба (фнс россии), экономика