https://ria.ru/20201122/minsk-1585792993.html

Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска

Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска

Белорусские силовики пресекли несанкционированную акцию протеста в микрорайоне Уручье на востоке Минска, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T17:03

2020-11-22T17:03

2020-11-22T17:03

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики пресекли несанкционированную акцию протеста в микрорайоне Уручье на востоке Минска, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, в разных районах Минска образовывались колонны протестующих, но их движению препятствовали силовики, проводя задержания и применяя спецсредства.Ранее колонна из нескольких сотен протестующих образовалась в микрорайоне Уручье, силовики предприняли две попытки разгона, но часть людей все равно в итоге собрались у гипермаркета "Гиппо". Десятки человек развернули здесь у перекрестка бело-красно-белые флаги. Затем к протестующим подъехали несколько военных грузовиков, откуда высадились люди в форме внутренних войск МВД, и автозак. Большинство людей убежали в соседний парк и жилые дворы, однако силовики смогли задержать нескольких участников.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

минск

белоруссия

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Кадры задержания участников несанкционированного марша в Минске Белорусская оппозиция пыталась провести в воскресенье несанкционированный марш, собираясь малыми группами в разных районах Минска. Правоохранители пресекали попытки оппозиционеров формировать большие колонны и мешать движению транспорта. В некоторых районах идут задержания. На видео - задержания у станции метро "Каменная горка". 2020-11-22T17:03 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире