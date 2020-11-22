Силовики пресекли акцию протеста на востоке Минска
МИНСК, 22 ноя - РИА Новости. Белорусские силовики пресекли несанкционированную акцию протеста в микрорайоне Уручье на востоке Минска, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. Telegram-каналы оппозиционной направленности призвали в воскресенье противников действующей власти провести протестный марш в обновленном формате, который предполагает сбор участников сначала во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются на общие для района точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. По сообщениям очевидцев и местных СМИ, в разных районах Минска образовывались колонны протестующих, но их движению препятствовали силовики, проводя задержания и применяя спецсредства.
Ранее колонна из нескольких сотен протестующих образовалась в микрорайоне Уручье, силовики предприняли две попытки разгона, но часть людей все равно в итоге собрались у гипермаркета "Гиппо". Десятки человек развернули здесь у перекрестка бело-красно-белые флаги. Затем к протестующим подъехали несколько военных грузовиков, откуда высадились люди в форме внутренних войск МВД, и автозак. Большинство людей убежали в соседний парк и жилые дворы, однако силовики смогли задержать нескольких участников.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.