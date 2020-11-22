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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201122/minsk-1585773212.html
Милиция в Минске применила спецсредства против протестующих
Милиция в Минске применила спецсредства против протестующих
Белорусская милиция использовала спецсредства на несанкционированных акциях в Минске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T13:53
2020-11-22T17:16
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Белорусская милиция использовала спецсредства на несанкционированных акциях в Минске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.Ранее портал tut.by опубликовал видеозапись разгона толпы в микрорайоне Каменная горка, на которой видна серия взрывов возле входа в метро, яркие вспышки и обильный дым.Белорусская оппозиция по воскресеньям проводит в Минске и других городах страны самые масштабные несогласованные акции.В столице республики усиливаются меры безопасности, некоторые станции метро закрываются, перекрывают улицы, временами не работает мобильный интернет.На этом фоне оппозиционные Telegram-каналы призвали провести протестный марш в обновленном формате: участники собираются во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются в общие точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. Одна из таких колонн собралась в микрорайоне Каменная Горка на западе Минска. Как сообщил корреспондент РИА Новости, милиция также пресекла несанкционированную акцию в микрорайоне Уручье на востоке столицы. Там образовалась колонна из нескольких сотен человек, силовики дважды попытались разогнать ее, но несколько десятков протестующих сумели собраться у гипермаркета и развернуть бело-красно-белые флаги.К ним подъехали несколько военных грузовиков, из них выгрузились люди в форме внутренних войск МВД, и автозак. Большинство протестующих убежали в соседний парк и жилые дворы, однако силовики смогли задержать нескольких участников.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://ria.ru/20201122/protesty-1585791974.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Милиция в Минске применила спецсредства против протестующих

13:53 22.11.2020 (обновлено: 17:16 22.11.2020)
 
© REUTERS / StringerАкция протеста в Минске
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© REUTERS / Stringer
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МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Белорусская милиция использовала спецсредства на несанкционированных акциях в Минске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
"При задержании лиц, которые нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам милиции, были применены — в Минске в частности — спецсредства", — пояснила она.
Ранее портал tut.by опубликовал видеозапись разгона толпы в микрорайоне Каменная горка, на которой видна серия взрывов возле входа в метро, яркие вспышки и обильный дым.
Белорусская оппозиция по воскресеньям проводит в Минске и других городах страны самые масштабные несогласованные акции.
Акция протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
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На этом фоне оппозиционные Telegram-каналы призвали провести протестный марш в обновленном формате: участники собираются во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются в общие точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. Одна из таких колонн собралась в микрорайоне Каменная Горка на западе Минска.
Как сообщил корреспондент РИА Новости, милиция также пресекла несанкционированную акцию в микрорайоне Уручье на востоке столицы. Там образовалась колонна из нескольких сотен человек, силовики дважды попытались разогнать ее, но несколько десятков протестующих сумели собраться у гипермаркета и развернуть бело-красно-белые флаги.
К ним подъехали несколько военных грузовиков, из них выгрузились люди в форме внутренних войск МВД, и автозак. Большинство протестующих убежали в соседний парк и жилые дворы, однако силовики смогли задержать нескольких участников.
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