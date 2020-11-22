https://ria.ru/20201122/minsk-1585773212.html

Милиция в Минске применила спецсредства против протестующих

Милиция в Минске применила спецсредства против протестующих

Белорусская милиция использовала спецсредства на несанкционированных акциях в Минске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:53

2020-11-22T13:53

2020-11-22T17:16

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/16/1585791094_0:0:2961:1666_1400x0_80_0_0_0995bfe2c834a5789cff9e3b582c2f6d.jpg

МИНСК, 22 ноя — РИА Новости. Белорусская милиция использовала спецсредства на несанкционированных акциях в Минске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.Ранее портал tut.by опубликовал видеозапись разгона толпы в микрорайоне Каменная горка, на которой видна серия взрывов возле входа в метро, яркие вспышки и обильный дым.Белорусская оппозиция по воскресеньям проводит в Минске и других городах страны самые масштабные несогласованные акции.В столице республики усиливаются меры безопасности, некоторые станции метро закрываются, перекрывают улицы, временами не работает мобильный интернет.На этом фоне оппозиционные Telegram-каналы призвали провести протестный марш в обновленном формате: участники собираются во дворах в небольшие группы, которые затем выдвигаются в общие точки сбора, где формируется колонна и начинается марш. Одна из таких колонн собралась в микрорайоне Каменная Горка на западе Минска. Как сообщил корреспондент РИА Новости, милиция также пресекла несанкционированную акцию в микрорайоне Уручье на востоке столицы. Там образовалась колонна из нескольких сотен человек, силовики дважды попытались разогнать ее, но несколько десятков протестующих сумели собраться у гипермаркета и развернуть бело-красно-белые флаги.К ним подъехали несколько военных грузовиков, из них выгрузились люди в форме внутренних войск МВД, и автозак. Большинство протестующих убежали в соседний парк и жилые дворы, однако силовики смогли задержать нескольких участников.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://ria.ru/20201122/protesty-1585791974.html

https://ria.ru/20201117/protestuyuschie-1584975625.html

минск

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире