https://ria.ru/20201122/minsk-1585771939.html

В Минске сторонники оппозиции собираются небольшими группами

В Минске сторонники оппозиции собираются небольшими группами

Сторонники белорусской оппозиции собираются в разных районах Минска небольшими группами для участия в несанкционированном марше, сообщают очевидцы. РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T13:43

2020-11-22T13:43

2020-11-22T16:52

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Сторонники белорусской оппозиции собираются в разных районах Минска небольшими группами для участия в несанкционированном марше, сообщают очевидцы.В воскресенье белорусская оппозиция традиционно проводит в Минске и других городах Белоруссии свои наиболее масштабные протестные акции, которые не санкционированы местными властями. В Минске по воскресеньям усилены меры безопасности, центр города контролируют силовики, временно приостанавливают работу станции метро, которые находятся рядом с местом проведения акции, некоторые улицы перекрываются. В городе не работает мобильный интернет.Как сообщили РИА Новости очевидцы, уже с самого утра воскресенья в микрорайонах Минска, известных своими протестными настроениями, дежурили по несколько микроавтобусов с силовиками. Например, недалеко от световой композиции "Зубр" на проспекте Дзержинского и недалеко от торгового центра "Рига", где в августе на протестах строили баррикады.По информации очевидцев в соцсетях, в частности, протестующие собрались в группы по несколько десятков человек в микрорайонах "Восток", "Уручье", "Сухарево", "Малиновка", "Брилевичи", "Грушевка", "Каменная Горка".После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.

https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире