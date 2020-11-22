https://ria.ru/20201122/kolonna-1585774616.html
Опубликовано видео с движением колонны военной техники в центр Минска
Опубликовано видео с движением колонны военной техники в центр Минска
В телеграм-канале RT появилось видео, на котором военная техника едет в центр Минска в преддверии готовившихся акций протеста. РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T14:14
2020-11-22T14:14
2020-11-22T14:14
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. В телеграм-канале RT появилось видео, на котором военная техника едет в центр Минска в преддверии готовившихся акций протеста.На кадрах видно полупустую улицу, по которой движется колонна из нескольких бронетранспортеров.Ранее в центре белорусской столицы усилили меры безопасности. Как рассказали РИА Новости очевидцы, в центр города стягивают силовиков.Также было усилено патрулирование, а на ключевых площадях выставили металлические ограждения. Сообщается, что в городе не работает мобильный интернет.В Белоруссии после прошедших 9 августа выборов президента, на которых победу одержал Александр Лукашенко с 80,1% голосов, начались массовые протесты оппозиции. Акции продолжаются до сих пор.
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире