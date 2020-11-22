https://ria.ru/20201122/kaznacheystvo-1585757705.html

Федеральное казначейство станет оператором системы торгов госимуществом

Федеральное казначейство станет оператором системы торгов госимуществом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Федеральное казначейство оператором системы торгов государственным имуществом, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T11:14

2020-11-22T11:14

2020-11-22T11:14

михаил мишустин

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/148636/44/1486364458_0:232:2960:1897_1400x0_80_0_0_183ad42a89b2066916e64574767c6267.jpg

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Федеральное казначейство оператором системы торгов государственным имуществом, сообщается на сайте правительства.Добавляется, что казначейство будет дорабатывать ресурс. В частности, наладит обмен информацией с другими госсистемами, обеспечит структурирование данных о сделках и непрерывность процесса торгов. В конечном итоге там должен быть реализован учёт всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом."Сейчас в системе опубликовано более 1,4 миллионов извещений, зарегистрировано свыше 39,6 тысяч организаторов торгов. Ранее за этот ресурс отвечало Минэкономразвития", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200318/1568758522.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, экономика