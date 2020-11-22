https://ria.ru/20201122/kaznacheystvo-1585757705.html
Федеральное казначейство станет оператором системы торгов госимуществом
Федеральное казначейство станет оператором системы торгов госимуществом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Федеральное казначейство оператором системы торгов государственным имуществом, сообщается на сайте... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T11:14
2020-11-22T11:14
2020-11-22T11:14
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Федеральное казначейство оператором системы торгов государственным имуществом, сообщается на сайте правительства.Добавляется, что казначейство будет дорабатывать ресурс. В частности, наладит обмен информацией с другими госсистемами, обеспечит структурирование данных о сделках и непрерывность процесса торгов. В конечном итоге там должен быть реализован учёт всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом."Сейчас в системе опубликовано более 1,4 миллионов извещений, зарегистрировано свыше 39,6 тысяч организаторов торгов. Ранее за этот ресурс отвечало Минэкономразвития", - добавляется в сообщении.
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михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
назначил Федеральное казначейство оператором системы торгов государственным имуществом, сообщается на сайте
правительства.
"Процедура реализации госимущества будет усовершенствована за счёт передачи системы торгов в ведение Федерального казначейства. Постановление о назначении ведомства оператором и передаче ему официального интернет-ресурса torgi.gov.ru подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Добавляется, что казначейство будет дорабатывать ресурс. В частности, наладит обмен информацией с другими госсистемами, обеспечит структурирование данных о сделках и непрерывность процесса торгов. В конечном итоге там должен быть реализован учёт всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом.
"Сейчас в системе опубликовано более 1,4 миллионов извещений, зарегистрировано свыше 39,6 тысяч организаторов торгов. Ранее за этот ресурс отвечало Минэкономразвития", - добавляется в сообщении.