https://ria.ru/20201122/gazoprovod-1585784049.html

В Uniper оценили угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"

В Uniper оценили угрозы США ввести санкции против "Северного потока — 2"

США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект "Северный поток 2", который "необходим для энергетической безопасности Европы", заявил РИА Новости РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T16:02

2020-11-22T16:02

2020-11-22T16:24

uniper

северный поток — 2

германия

сша

в мире

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БЕРЛИН, 22 ноя - РИА Новости. США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект "Северный поток 2", который "необходим для энергетической безопасности Европы", заявил РИА Новости официальный представитель компании Uniper."Uniper c сожалением отмечает, что США все еще пытаются подорвать важный инфраструктурный проект "Северный поток 2", который, по нашему мнению, необходим для энергетической безопасности Европы. Это явное посягательство на европейский суверенитет", - заявил он.Представитель Uniper отметил, что компания находится в контакте с властями по вопросу о возможных санкциях США. "Uniper в настоящее время поддерживает контакты с соответствующими официальными органами", - заявил собеседник агентства, добавив, что содержание этих переговоров имеет конфиденциальный характер.Представитель подчеркнул, что Uniper "всегда выполняла свои обязательства в качестве одного из пяти финансовых партнеров в проекте Nord Stream 2".Правительство США связывается с европейскими компаниями, участвующими в строительстве "Северного потока 2", и предупреждает их об угрозе санкций, сообщило ранее агентство DPA со ссылкой на представителя американского правительства.Издание Handelsblatt сообщило в пятницу, что Восточный комитет немецкой экономики обратился к спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси с предложением отказаться от санкций по "Северному потоку 2". В письме, датированном 17 ноября, отмечалось, что бизнес Германии с обеспокоенностью узнал, что "американские демократы хотят ввести новые, экстерриториальные санкции против проекта "Северный поток 2" за счет европейских компаний". Восточный комитет призвал США "воздержаться от экономических штрафов"."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

https://ria.ru/20201120/skhvatka-1585447322.html

https://ria.ru/20201031/gazprom-1582403665.html

https://ria.ru/20201117/gazoprovod-1584883239.html

германия

сша

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uniper, северный поток — 2, германия, сша, в мире