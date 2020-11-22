https://ria.ru/20201122/ekologi-1585804030.html
Партия "Зеленая альтернатива" готова участвовать в выборах в Госдуму 2021
Партия "Зеленая альтернатива" готова участвовать в выборах в Госдуму 2021
Политическая партия "Зеленая альтернатива" намерена участвовать в выборах в Госдуму 2021 года. Как сообщает пресс-служба партии, сейчас экологи формируют список РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T18:36
2020-11-22T18:36
2020-11-22T18:36
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Политическая партия "Зеленая альтернатива" намерена участвовать в выборах в Госдуму 2021 года. Как сообщает пресс-служба партии, сейчас экологи формируют список кандидатов и активизируют работу региональных отделений. Основным направлением программы партии является решение актуальных экологических проблем в России. По словам лидера Руслана Хвостова, "Зеленая альтернатива" готова стимулировать работу над такими проблемами, как загрязненность воздуха в городах, нефтяные разливы, свалки, убийство животных и другие. Однако как политическая партия "Зеленая альтернатива" не ограничивается лишь экологией. Отвечая на потребности избирателей, кандидаты в составе Госдумы будут выступать за улучшение жизни россиян: обеспечение граждан безусловным базовым доходом благодаря нефтедобыче и справедливое распределение прибыли от использования природных ресурсов.Считая, что причиной ухудшения качества здоровья россиян является плохая экология, партия "Зеленая альтернатива" готова требовать усовершенствования системы медицинского обслуживания с целью увеличения продолжительности жизни.Кроме того, помимо партийного списка, от партии "Зеленая альтернатива" будут выдвинуты также и кандидаты по одномандатным округам.
https://ria.ru/20201122/vybory-1585799457.html
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госдума рф, политика
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Политическая партия "Зеленая альтернатива" намерена участвовать в выборах в Госдуму 2021 года. Как сообщает пресс-служба партии, сейчас экологи формируют список кандидатов и активизируют работу региональных отделений.
Основным направлением программы партии является решение актуальных экологических проблем в России. По словам лидера Руслана Хвостова, "Зеленая альтернатива" готова стимулировать работу над такими проблемами, как загрязненность воздуха в городах, нефтяные разливы, свалки, убийство животных и другие.
Однако как политическая партия "Зеленая альтернатива" не ограничивается лишь экологией. Отвечая на потребности избирателей, кандидаты в составе Госдумы будут выступать за улучшение жизни россиян: обеспечение граждан безусловным базовым доходом благодаря нефтедобыче и справедливое распределение прибыли от использования природных ресурсов.
Считая, что причиной ухудшения качества здоровья россиян является плохая экология, партия "Зеленая альтернатива" готова требовать усовершенствования системы медицинского обслуживания с целью увеличения продолжительности жизни.
"Нужно вообще создавать условия для демографического роста и научно-технического прорыва, который поможет уйти в сторону от паразитирующего типа экономики. Защита прав меньшинств, борьба с бюрократическими проволочками и еще много других проблем стоят на пути построения государства, где соблюдаются права человека, Конституция и каждый гражданин чувствует себя защищенным", – приводит слова Руслана Хвостова пресс-служба партии.
Кроме того, помимо партийного списка, от партии "Зеленая альтернатива" будут выдвинуты также и кандидаты по одномандатным округам.