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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201122/bezdeystvie-1585762868.html
Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху
Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху
НАТО и ЕС не выдвинули конкретных предложений по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе, тогда как РФ и Турция смогли достичь перемирия в регионе,... РИА Новости, 22.11.2020
2020-11-22T12:13
2020-11-22T12:13
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
ибрагим калын
нато
евросоюз
реджеп тайип эрдоган
азербайджан
армения
в мире
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. НАТО и ЕС не выдвинули конкретных предложений по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе, тогда как РФ и Турция смогли достичь перемирия в регионе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.Он сообщил о продолжении переговоров с Россией по созданию и деятельности мониторингового центра по контролю за перемирием в Карабахе.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР
Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ.
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никол пашинян, ибрагим калын, нато, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире

Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху

12:13 22.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМестная жительница в городе Аскеран в Нагорном Карабахе
Местная жительница в городе Аскеран в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 22.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. НАТО и ЕС не выдвинули конкретных предложений по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе, тогда как РФ и Турция смогли достичь перемирия в регионе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"НАТО и ЕС не выдвинули конкретных и реалистичных предложений по урегулированию 30-летнего конфликта в Нагорном Карабахе, в то время как РФ и Турция смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу", - сказал Калын в интервью телеканалу NTV.

Он сообщил о продолжении переговоров с Россией по созданию и деятельности мониторингового центра по контролю за перемирием в Карабахе.

"Завершен первый этап диалога, в котором участвуют представители минобороны, МИД и спецслужб. Москва проинформирована о позиции Анкары. В ходе диалога в ближайшие дни определятся местонахождение и принципы работы центра, а также ответственность сторон. Наши военные в любом случае будут работать в мониторинговом центре по Карабаху", - добавил Калын.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянИбрагим КалынНАТОЕвросоюзРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанАрменияВ мире
 
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