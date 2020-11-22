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Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху

Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху

НАТО и ЕС не выдвинули конкретных предложений по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе, тогда как РФ и Турция смогли достичь перемирия в регионе,... РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T12:13

2020-11-22T12:13

2020-11-22T12:13

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ибрагим калын

нато

евросоюз

реджеп тайип эрдоган

азербайджан

армения

в мире

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АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. НАТО и ЕС не выдвинули конкретных предложений по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе, тогда как РФ и Турция смогли достичь перемирия в регионе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.Он сообщил о продолжении переговоров с Россией по созданию и деятельности мониторингового центра по контролю за перемирием в Карабахе.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

азербайджан

армения

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Российские миротворцы и МЧС доставляют воду и стройматериалы жителям НКР Миротворческий контингент и силы МЧС России доставили в пострадавшие районы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) воду и строительные материалы. На кадрах, снятых в субботу, жители села Хнапат наполняют баки водой. В Степанакерте же местное население обеспечивают древесиной и другими видами гуманитарной помощи для ускорения восстановительных работ. 2020-11-22T12:13 true PT1M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ибрагим калын, нато, евросоюз, реджеп тайип эрдоган, азербайджан, армения, в мире