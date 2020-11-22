Представитель Эрдогана обвинил НАТО и ЕС в бездействии по Карабаху
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМестная жительница в городе Аскеран в Нагорном Карабахе
АНКАРА, 22 ноя - РИА Новости. НАТО и ЕС не выдвинули конкретных предложений по прекращению военного конфликта в Нагорном Карабахе, тогда как РФ и Турция смогли достичь перемирия в регионе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"НАТО и ЕС не выдвинули конкретных и реалистичных предложений по урегулированию 30-летнего конфликта в Нагорном Карабахе, в то время как РФ и Турция смогли достичь взаимопонимания по этому вопросу", - сказал Калын в интервью телеканалу NTV.
Он сообщил о продолжении переговоров с Россией по созданию и деятельности мониторингового центра по контролю за перемирием в Карабахе.
"Завершен первый этап диалога, в котором участвуют представители минобороны, МИД и спецслужб. Москва проинформирована о позиции Анкары. В ходе диалога в ближайшие дни определятся местонахождение и принципы работы центра, а также ответственность сторон. Наши военные в любом случае будут работать в мониторинговом центре по Карабаху", - добавил Калын.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил 11 ноября, что Анкара и Москва подписали меморандум о центре по контролю за перемирием в Карабахе, они будут принимать участие в "совместной миротворческой миссии". До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Анкара будут работать по Карабаху через мониторинговый центр на территории Азербайджана, "речи о совместных миротворческих силах не шло".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.