https://ria.ru/20201121/zhivopis-1585490327.html

Кисти, краски и телефон: в социальных центрах Москвы учат рисовать онлайн

Кисти, краски и телефон: в социальных центрах Москвы учат рисовать онлайн

Стать художником никогда не поздно, считают в художественных клубах столичного городского пространства "Мои социальные центры". Пожилых людей приглашают на... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:00

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Стать художником никогда не поздно, считают в художественных клубах столичного городского пространства "Мои социальные центры". Пожилых людей приглашают на занятия живописью, которые проходят онлайн в WhatsApp-чатах. Участникам рассказывают о техниках рисования, знакомят с особенностями работы с разными материалами – от карандаша до масла, а также учат воспроизводить авторскую манеру знаменитых художников, сообщает пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.В МСЦ "Чертаново Северное" для представителей старшего поколения открыт клуб "Портрет". Во время занятий участники выбирают одного из желающих и рисуют его портрет. Для опытных живописцев работает "Творческая мастерская Александра Титова". Молодой художник показывает и рассказывает, как профессионально писать натюрморты, используя масло, акрил, темперу или гуашь.В клубе "Живопись" социального центра "Щапово" участники обсуждают методы передачи своего видения мира другим людям через изобразительное искусство. Любители масляной живописи могут познакомиться с альтернативными акварельными техниками, авангардисты пробуют свои силы в реализме, а мастера быстрых зарисовок создают масштабные полотна красками.В МСЦ "Марьина роща" созданы сразу четыре художественных клуба. Участники клуба "Секреты карандашного рисунка" изучают особенности линейной композиции, построение сложных форм с натуры и передачу света и тени. В клубе "Быстрая зарисовка" работают с лайнерами, карандашами, акварелью, пастелью и даже шариковыми ручками. В клубе для начинающих художников "Энциклопедия живописи" обсуждают самые базовые элементы рисунка и живописи. Более опытные художники в клубе "Рисуем как Пикассо" учатся воспроизводить уникальные авторские техники именитых художников, таких как Пикассо, Ван Гог, Мане.МСЦ "Таганский" приглашает на онлайн-занятия клуба "Творчество". Его участники делятся своими секретами работы в разных художественных техниках, обсуждают лучшие материалы, а также учатся основам композиции.На сайте Департамента труда и социальной защиты населения создан специальный раздел, где можно узнать подробную информацию о каждом из клубов МСЦ. Записаться на занятия можно по телефонам социальных центров, которые указаны на сайте.

https://ria.ru/20201028/semya-1581787547.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

департамент труда и соцзащиты москвы, хорошие новости, москва