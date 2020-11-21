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https://ria.ru/20201121/ubiystvo-1585672198.html
Омбудсмен рассказала о семье убитого под Саратовом мальчика
Омбудсмен рассказала о семье убитого под Саратовом мальчика
У матери шестилетнего мальчика в Саратовской области, по делу об убийстве которого задержали приятеля его отчима, есть еще шесть детей, последнего из них она... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:36
2020-11-21T14:36
валерий радаев
саратовская область
происшествия
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. У матери шестилетнего мальчика в Саратовской области, по делу об убийстве которого задержали приятеля его отчима, есть еще шесть детей, последнего из них она родила в пятницу, причем на некоторых детей ее лишили родительских прав, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.Ранее следствие сообщило, что в пятницу 37-летний мужчина, проживающий в частном доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе, оставил пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а когда вернулся домой, обнаружил ребенка мертвым на полу кухни с ножевыми ранениями. В отношении 47-летнего жителя Энгельса завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", он задержан."Седьмого ребенка мама вчера родила. Все другие дети, кроме этого мальчика, который погиб, живут не с матерью, они живут в разных районах области… По сведениям администрации Энгельсского района, мама была лишена родительских прав, но не в Энгельсском районе – (там) она проживала только с июля, она не была прописана, они жили в съемном жилье. Ребенок в садик не ходил, в поле зрения не попадали, на учете не состояли. Откуда они приехали в Энгельсский район, будет выясняться в ходе проверки", - рассказала Загородняя.Она отметила, что в понедельник будет звонить в администрации районов области, где живут дети матери убитого мальчика, и выяснять, стояла ли эта семья на учете как находящаяся в социально опасном положении."Я узнаю, где находятся все остальные дети, действительно ли они находятся у родственников, про всех детей я буду узнавать, какие папы там были… Меня больше всего интересует информация, если семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении, если она (мать) была лишена родительских прав, то состояла она на учете (или нет), … органы системы профилактики контролировали эту семью или не контролировали", - сказала собеседница агентства.Она добавила, что ей известны уже три района, где жила мать убитого мальчика.В пресс-службе губернатора ранее сообщили РИА Новости, что глава региона Валерий Радаев поручил разобраться в обстоятельствах трагедии с гибелью шестилетнего мальчика и оказать необходимую помощь его семье. Прокуратура региона начала проверку, в ходе которой проверит условия жизни убитого мальчика, даст оценку родительскому контролю и работе органов системы профилактики.
https://ria.ru/20201121/ubiystvo-1585660851.html
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валерий радаев, саратовская область, происшествия

Омбудсмен рассказала о семье убитого под Саратовом мальчика

14:36 21.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 21 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. У матери шестилетнего мальчика в Саратовской области, по делу об убийстве которого задержали приятеля его отчима, есть еще шесть детей, последнего из них она родила в пятницу, причем на некоторых детей ее лишили родительских прав, сообщила РИА Новости детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя.
Ранее следствие сообщило, что в пятницу 37-летний мужчина, проживающий в частном доме на улице Рабочих Маёвок в Энгельсе, оставил пасынка под присмотром 47-летнего приятеля, а когда вернулся домой, обнаружил ребенка мертвым на полу кухни с ножевыми ранениями. В отношении 47-летнего жителя Энгельса завели дело по статье УК РФ "Убийство малолетнего", он задержан.
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"Седьмого ребенка мама вчера родила. Все другие дети, кроме этого мальчика, который погиб, живут не с матерью, они живут в разных районах области… По сведениям администрации Энгельсского района, мама была лишена родительских прав, но не в Энгельсском районе – (там) она проживала только с июля, она не была прописана, они жили в съемном жилье. Ребенок в садик не ходил, в поле зрения не попадали, на учете не состояли. Откуда они приехали в Энгельсский район, будет выясняться в ходе проверки", - рассказала Загородняя.
Она отметила, что в понедельник будет звонить в администрации районов области, где живут дети матери убитого мальчика, и выяснять, стояла ли эта семья на учете как находящаяся в социально опасном положении.
"Я узнаю, где находятся все остальные дети, действительно ли они находятся у родственников, про всех детей я буду узнавать, какие папы там были… Меня больше всего интересует информация, если семья состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении, если она (мать) была лишена родительских прав, то состояла она на учете (или нет), … органы системы профилактики контролировали эту семью или не контролировали", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ей известны уже три района, где жила мать убитого мальчика.
В пресс-службе губернатора ранее сообщили РИА Новости, что глава региона Валерий Радаев поручил разобраться в обстоятельствах трагедии с гибелью шестилетнего мальчика и оказать необходимую помощь его семье. Прокуратура региона начала проверку, в ходе которой проверит условия жизни убитого мальчика, даст оценку родительскому контролю и работе органов системы профилактики.
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