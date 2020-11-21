https://ria.ru/20201121/turoperatory-1585651221.html

В России изменили правила возмещения затрат туроператорам из-за COVID-19

В России изменили правила возмещения затрат туроператорам из-за COVID-19

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом,... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:33

2020-11-21T11:33

2020-11-21T11:33

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

новости - туризм

михаил мишустин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/15/1577538989_0:266:3168:2048_1400x0_80_0_0_636f8873f948ba539b8e6ef0b3bc0200.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что теперь туроператорам будут возмещаться расходы по вывозу туристов за период с 24 января по 30 марта без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.Добавляется, что на поддержку туристической отрасли было выделено 3,5 миллиарда рублей. Деньги были предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и покрытия затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/turizm-1585203398.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, михаил мишустин