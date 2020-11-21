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В России изменили правила возмещения затрат туроператорам из-за COVID-19
В России изменили правила возмещения затрат туроператорам из-за COVID-19
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом,... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:33
2020-11-21T11:33
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
новости - туризм
михаил мишустин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что теперь туроператорам будут возмещаться расходы по вывозу туристов за период с 24 января по 30 марта без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.Добавляется, что на поддержку туристической отрасли было выделено 3,5 миллиарда рублей. Деньги были предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и покрытия затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, новости - туризм, михаил мишустин

В России изменили правила возмещения затрат туроператорам из-за COVID-19

11:33 21.11.2020
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на пляже в пригороде Афин
Туристы на пляже в пригороде Афин - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин внёс изменения в правила предоставления субсидий туроператорам на возмещение затрат, связанных с коронавирусом, сообщает пресс-служба кабмина.
"В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания. Но на деле туроператоры, следуя рекомендациям Роспотребнадзора, начали возвращать россиян с заграничных курортов раньше. Чтобы они также могли получить субсидии, было принято решение скорректировать правила предоставления господдержки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь туроператорам будут возмещаться расходы по вывозу туристов за период с 24 января по 30 марта без привязки к дате официального введения ограничений в той или иной стране.
Добавляется, что на поддержку туристической отрасли было выделено 3,5 миллиарда рублей. Деньги были предназначены для частичного возмещения стоимости невозвратных билетов и покрытия затрат на вывоз туристов из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Новости - ТуризмМихаил Мишустин
 
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