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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
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Судья в Неваде отказалась приостановить сертификацию результатов выборов
Судья в Неваде отказалась приостановить сертификацию результатов выборов
Судья в американском штате Невада отказалась приостановить сертификацию результатов выборов. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T03:14
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Судья в американском штате Невада отказалась приостановить сертификацию результатов выборов.Невада с ее шестью выборщиками — один из штатов, где штаб Дональда Трампа оспаривает победу Джо Байдена на президентских выборах.Судья Глория Старнем отказала кандидату Джиму Марченту, баллотировавшемуся в конгресс, в приостановке сертификации и проведении повторного голосования в округе Кларк.Кроме того, по словам Старнем, это помешает учесть голоса примерно одного миллиона избирателей.Республиканец Марчент проиграл действующему члену палаты представителей демократу Стивену Хорсфорду с отрывом лишь в 16 тысяч голосов. Округ Кларк с населением более двух миллионов человек включает мегаполис Лаc-Вегас и более 70 процентов населения Невады.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире

Судья в Неваде отказалась приостановить сертификацию результатов выборов

03:14 21.11.2020 (обновлено: 03:23 21.11.2020)
 
© AP Photo / Mary AltafferПодсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания
Подсчет голосов на выборах президента США, Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Mary Altaffer
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Судья в американском штате Невада отказалась приостановить сертификацию результатов выборов.
Невада с ее шестью выборщиками — один из штатов, где штаб Дональда Трампа оспаривает победу Джо Байдена на президентских выборах.
Судья Глория Старнем отказала кандидату Джиму Марченту, баллотировавшемуся в конгресс, в приостановке сертификации и проведении повторного голосования в округе Кларк.

"У суда нет юрисдикции предпринять подобные действия", — заявила она.

Кроме того, по словам Старнем, это помешает учесть голоса примерно одного миллиона избирателей.
Республиканец Марчент проиграл действующему члену палаты представителей демократу Стивену Хорсфорду с отрывом лишь в 16 тысяч голосов. Округ Кларк с населением более двух миллионов человек включает мегаполис Лаc-Вегас и более 70 процентов населения Невады.
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