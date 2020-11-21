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Судья в Неваде отказалась приостановить сертификацию результатов выборов
Судья в Неваде отказалась приостановить сертификацию результатов выборов
Судья в американском штате Невада отказалась приостановить сертификацию результатов выборов. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T03:14
2020-11-21T03:14
2020-11-21T03:23
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ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Судья в американском штате Невада отказалась приостановить сертификацию результатов выборов.Невада с ее шестью выборщиками — один из штатов, где штаб Дональда Трампа оспаривает победу Джо Байдена на президентских выборах.Судья Глория Старнем отказала кандидату Джиму Марченту, баллотировавшемуся в конгресс, в приостановке сертификации и проведении повторного голосования в округе Кларк.Кроме того, по словам Старнем, это помешает учесть голоса примерно одного миллиона избирателей.Республиканец Марчент проиграл действующему члену палаты представителей демократу Стивену Хорсфорду с отрывом лишь в 16 тысяч голосов. Округ Кларк с населением более двух миллионов человек включает мегаполис Лаc-Вегас и более 70 процентов населения Невады.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, сша, невада, в мире
ВАШИНГТОН, 21 ноя — РИА Новости. Судья в американском штате Невада отказалась приостановить сертификацию результатов выборов.
Невада
с ее шестью выборщиками — один из штатов, где штаб Дональда Трампа оспаривает победу Джо Байдена
на президентских выборах.
Судья Глория Старнем отказала кандидату Джиму Марченту, баллотировавшемуся в конгресс, в приостановке сертификации и проведении повторного голосования в округе Кларк.
"У суда нет юрисдикции предпринять подобные действия", — заявила она.
Кроме того, по словам Старнем, это помешает учесть голоса примерно одного миллиона избирателей.
Республиканец Марчент проиграл действующему члену палаты представителей демократу Стивену Хорсфорду с отрывом лишь в 16 тысяч голосов. Округ Кларк с населением более двух миллионов человек включает мегаполис Лаc-Вегас и более 70 процентов населения Невады.