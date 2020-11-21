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Владимир Путин участвует в саммите G20 в режиме видеоконференции
Владимир Путин участвует в саммите G20 в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати", который проходит под председательством Саудовской Аравии в режиме... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:46
2020-11-21T16:46
2020-11-21T16:46
россия
владимир путин
саудовская аравия
саммит g20
в мире
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Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати", который проходит под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции. Среди вопросов для обсуждения — преодоление последствий пандемии коронавируса, восстановление мировой экономики и торговли, а также обеспечение массового производства вакцин. По итогам саммита планируется принятие совместной декларации.Очередной саммит "Большой двадцатки" проходит 21-22 ноября в онлайн-формате в Саудовской Аравии.
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LIVE: Путин принимает участие в саммите G20
LIVE: Путин принимает участие в саммите G20
2020-11-21T16:46
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РИА Новости
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видео, россия, владимир путин, саудовская аравия, саммит g20, в мире