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Владимир Путин участвует в саммите G20 в режиме видеоконференции

Владимир Путин участвует в саммите G20 в режиме видеоконференции

Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати", который проходит под председательством Саудовской Аравии в режиме... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:46

2020-11-21T16:46

2020-11-21T16:46

россия

владимир путин

саудовская аравия

саммит g20

в мире

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Президент России Владимир Путин принимает участие в саммите "Группы двадцати", который проходит под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции. Среди вопросов для обсуждения — преодоление последствий пандемии коронавируса, восстановление мировой экономики и торговли, а также обеспечение массового производства вакцин. По итогам саммита планируется принятие совместной декларации.Очередной саммит "Большой двадцатки" проходит 21-22 ноября в онлайн-формате в Саудовской Аравии.

россия

саудовская аравия

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