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Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе
Атлантические воздушные массы принесут в европейскую часть России температуры около и выше нормы, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T00:43
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россия
средняя азия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Атлантические воздушные массы принесут в европейскую часть России температуры около и выше нормы, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее синоптики сообщали об аномальном холоде на юге Европейской России. Низкие температуры они связали с затоком холодного воздуха из Средней Азии. Также очень теплые воздушные массы поступали на северо-запад европейской части страны.В умеренных широтах собеседник агентства прогнозирует превышение нормы на 2-3 градуса, а на азиатской территории страны — на 12-15 градусов.
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россия, средняя азия, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, общество

Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе

00:43 21.11.2020 (обновлено: 00:57 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Атлантические воздушные массы принесут в европейскую часть России температуры около и выше нормы, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Ранее синоптики сообщали об аномальном холоде на юге Европейской России. Низкие температуры они связали с затоком холодного воздуха из Средней Азии. Также очень теплые воздушные массы поступали на северо-запад европейской части страны.
"К середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием Атлантических воздушных масс. На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге — около нормы", — сказал Вильфанд.
В умеренных широтах собеседник агентства прогнозирует превышение нормы на 2-3 градуса, а на азиатской территории страны — на 12-15 градусов.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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РоссияСредняя АзияРоман ВильфандГидрометцентрМоскваОбщество
 
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