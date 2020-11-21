https://ria.ru/20201121/pogoda-1585625983.html
Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе
Вильфанд рассказал о погоде в Европейской России на следующей неделе
Атлантические воздушные массы принесут в европейскую часть России температуры около и выше нормы, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T00:43
2020-11-21T00:43
2020-11-21T00:57
россия
средняя азия
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
общество
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Атлантические воздушные массы принесут в европейскую часть России температуры около и выше нормы, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Ранее синоптики сообщали об аномальном холоде на юге Европейской России. Низкие температуры они связали с затоком холодного воздуха из Средней Азии. Также очень теплые воздушные массы поступали на северо-запад европейской части страны.В умеренных широтах собеседник агентства прогнозирует превышение нормы на 2-3 градуса, а на азиатской территории страны — на 12-15 градусов.
https://ria.ru/20201120/sneg-1585586640.html
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