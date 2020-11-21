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В минском комбинате прокомментировали массовое отравление школьников
В минском комбинате прокомментировали массовое отравление школьников
Комбинат школьного питания Минска выясняет причины массового отравления детей в столовой в одной из школ города, заявил директор предприятия Сергей Василенко. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:04
2020-11-21T18:04
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Комбинат школьного питания Минска выясняет причины массового отравления детей в столовой в одной из школ города, заявил директор предприятия Сергей Василенко."Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы №61 в связи с произошедшей ситуацией. Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей", - приводит его слова официальный Telegram-канал Минского горисполкома.В пятницу пресс-служба горисполкома Минска информировала, что около 280 учеников столичной школы обратились за медпомощью из-за отравления едой в столовой, были госпитализированы 16 человек, затем их число выросло до 18. Утром в субботу минская мэрия уточнила, что за медицинской помощью обратились в пятницу 174 ученика средней школы №61. Состояние госпитализированных детей стабильное. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.Ученики средней школы №61 Минска стали обращаться в медпункт в пятницу после обеда. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим, после чего часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.
https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html
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минск, белоруссия, в мире

В минском комбинате прокомментировали массовое отравление школьников

18:04 21.11.2020
 
© Фото : СК БелоруссииСотрудник СК Белоруссии проводит проверку в школе Минска, где произошло массовое отравление
Сотрудник СК Белоруссии проводит проверку в школе Минска, где произошло массовое отравление - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : СК Белоруссии
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Комбинат школьного питания Минска выясняет причины массового отравления детей в столовой в одной из школ города, заявил директор предприятия Сергей Василенко.
"Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы №61 в связи с произошедшей ситуацией. Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей", - приводит его слова официальный Telegram-канал Минского горисполкома.
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В пятницу пресс-служба горисполкома Минска информировала, что около 280 учеников столичной школы обратились за медпомощью из-за отравления едой в столовой, были госпитализированы 16 человек, затем их число выросло до 18. Утром в субботу минская мэрия уточнила, что за медицинской помощью обратились в пятницу 174 ученика средней школы №61. Состояние госпитализированных детей стабильное. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.
Ученики средней школы №61 Минска стали обращаться в медпункт в пятницу после обеда. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим, после чего часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.
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