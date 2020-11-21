https://ria.ru/20201121/otravlenie-1585701223.html

В минском комбинате прокомментировали массовое отравление школьников

В минском комбинате прокомментировали массовое отравление школьников

Комбинат школьного питания Минска выясняет причины массового отравления детей в столовой в одной из школ города, заявил директор предприятия Сергей Василенко. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T18:04

2020-11-21T18:04

2020-11-21T18:04

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Комбинат школьного питания Минска выясняет причины массового отравления детей в столовой в одной из школ города, заявил директор предприятия Сергей Василенко."Комбинат школьного питания Минска приносит искренние извинения родителям и ребятам средней школы №61 в связи с произошедшей ситуацией. Сейчас проводится проверка, мы выясняем причины, повлекшие ухудшение здоровья детей", - приводит его слова официальный Telegram-канал Минского горисполкома.В пятницу пресс-служба горисполкома Минска информировала, что около 280 учеников столичной школы обратились за медпомощью из-за отравления едой в столовой, были госпитализированы 16 человек, затем их число выросло до 18. Утром в субботу минская мэрия уточнила, что за медицинской помощью обратились в пятницу 174 ученика средней школы №61. Состояние госпитализированных детей стабильное. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.Ученики средней школы №61 Минска стали обращаться в медпункт в пятницу после обеда. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим, после чего часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.

https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html

https://ria.ru/20200331/1569389668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире