Российские миротворцы закончили развертывание в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В зоне нагорно-карабахского конфликта завершилось развертывание российского миротворческого контингента, военнослужащие приступили к выполнению поставленных задач, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач", — сказал Шойгу в пятницу на совещании по ситуации в Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.
Глава оборонного ведомства отметил, что было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, в зоне конфликта развернули 23 наблюдательных поста. Также проведена полная очистка от взрывоопасных предметов и уничтоженной военной техники зоны Лачинского коридора и участка автодороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта, сообщил министр.
Не допускать бытовых конфликтов
Владимир Путин призвал миротворцев способствовать нормализации отношений между проживающими в зоне конфликта армянами и азербайджанцами.
Как отметил президент, миротворцам следует наладить контакт с представителями обеих общин, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве и обеспечить стабильную остановку в освобождаемых армянской армией районах.
"После выхода армянских подразделений из некоторых районов, в том числе, скажем, из Агдамского, из Лачинского, там все-таки остаются мирные граждане армяне. <…> Но нужно наладить связь с обеими сторонами - в данном случае с азербайджанской стороной — с тем, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, которая бы создавала условия для совместного проживания людей обеих национальностей, без всяких конфликтов на бытовой почве", — подчеркнул Путин.
Президент подчеркнул, что это необходимо для возможности обмена информацией о происходящем со сторонами конфликта.
Консультации по Карабаху
Также Путин сообщил, что он достиг договоренности с лидерами Армении и Азербайджана о визите в обе страны российской межведомственной делегации.
Как рассказал президент, задача делегации — рассмотрение вопросов реализации трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября.
Путин, кроме того, подчеркнул, что рассчитывает на положительный эффект от предстоящих консультаций в вопросе дальнейшего урегулирования конфликта.