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Российские миротворцы закончили развертывание в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы закончили развертывание в Нагорном Карабахе
В зоне нагорно-карабахского конфликта завершилось развертывание российского миротворческого контингента, военнослужащие приступили к выполнению поставленных... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T04:29
2020-11-21T04:29
лачинский коридор
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
владимир путин
сергей шойгу
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В зоне нагорно-карабахского конфликта завершилось развертывание российского миротворческого контингента, военнослужащие приступили к выполнению поставленных задач, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Глава оборонного ведомства отметил, что было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, в зоне конфликта развернули 23 наблюдательных поста. Также проведена полная очистка от взрывоопасных предметов и уничтоженной военной техники зоны Лачинского коридора и участка автодороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта, сообщил министр.Не допускать бытовых конфликтовВладимир Путин призвал миротворцев способствовать нормализации отношений между проживающими в зоне конфликта армянами и азербайджанцами.Как отметил президент, миротворцам следует наладить контакт с представителями обеих общин, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве и обеспечить стабильную остановку в освобождаемых армянской армией районах.Президент подчеркнул, что это необходимо для возможности обмена информацией о происходящем со сторонами конфликта. Консультации по КарабахуТакже Путин сообщил, что он достиг договоренности с лидерами Армении и Азербайджана о визите в обе страны российской межведомственной делегации.Как рассказал президент, задача делегации — рассмотрение вопросов реализации трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября.Путин, кроме того, подчеркнул, что рассчитывает на положительный эффект от предстоящих консультаций в вопросе дальнейшего урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20201120/karabakh-1585598438.html
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лачинский коридор
нагорный карабах
нагорно-карабахская республика
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лачинский коридор, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сергей шойгу, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Российские миротворцы закончили развертывание в Нагорном Карабахе

04:29 21.11.2020
 
© РИА Новости / Андрей КоцБлокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта
Блокпост российских миротворцев под Шуши на выезде из Степанакерта - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Андрей Коц
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В зоне нагорно-карабахского конфликта завершилось развертывание российского миротворческого контингента, военнослужащие приступили к выполнению поставленных задач, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Российский миротворческий контингент завершил развертывание на территории Нагорного Карабаха и приступил к выполнению поставленных задач", — сказал Шойгу в пятницу на совещании по ситуации в Карабахе, которое провел президент России Владимир Путин.

Глава оборонного ведомства отметил, что было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, в зоне конфликта развернули 23 наблюдательных поста. Также проведена полная очистка от взрывоопасных предметов и уничтоженной военной техники зоны Лачинского коридора и участка автодороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта, сообщил министр.
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Не допускать бытовых конфликтов

Владимир Путин призвал миротворцев способствовать нормализации отношений между проживающими в зоне конфликта армянами и азербайджанцами.
Как отметил президент, миротворцам следует наладить контакт с представителями обеих общин, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве и обеспечить стабильную остановку в освобождаемых армянской армией районах.

"После выхода армянских подразделений из некоторых районов, в том числе, скажем, из Агдамского, из Лачинского, там все-таки остаются мирные граждане армяне. <…> Но нужно наладить связь с обеими сторонами - в данном случае с азербайджанской стороной — с тем, чтобы ситуация в освобождаемых районах была стабильной и такой, которая бы создавала условия для совместного проживания людей обеих национальностей, без всяких конфликтов на бытовой почве", — подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что это необходимо для возможности обмена информацией о происходящем со сторонами конфликта.
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Консультации по Карабаху

Также Путин сообщил, что он достиг договоренности с лидерами Армении и Азербайджана о визите в обе страны российской межведомственной делегации.
Как рассказал президент, задача делегации рассмотрение вопросов реализации трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября.
Путин, кроме того, подчеркнул, что рассчитывает на положительный эффект от предстоящих консультаций в вопросе дальнейшего урегулирования конфликта.
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Лачинский коридорНагорный КарабахМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Владимир ПутинСергей ШойгуНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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