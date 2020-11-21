https://ria.ru/20201121/mirotvortsy-1585631068.html

Российские миротворцы закончили развертывание в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы закончили развертывание в Нагорном Карабахе

В зоне нагорно-карабахского конфликта завершилось развертывание российского миротворческого контингента, военнослужащие приступили к выполнению поставленных... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T04:29

2020-11-21T04:29

2020-11-21T04:29

лачинский коридор

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

владимир путин

сергей шойгу

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В зоне нагорно-карабахского конфликта завершилось развертывание российского миротворческого контингента, военнослужащие приступили к выполнению поставленных задач, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Глава оборонного ведомства отметил, что было совершено 250 вылетов самолетов, перевезено 1960 человек и 552 единицы техники, в зоне конфликта развернули 23 наблюдательных поста. Также проведена полная очистка от взрывоопасных предметов и уничтоженной военной техники зоны Лачинского коридора и участка автодороги до Степанакерта протяженностью 28 километров. С 14 ноября обеспечено безопасное возвращение в Степанакерт 4436 беженцев, с 17 ноября открыто безопасное движение гражданского транспорта, сообщил министр.Не допускать бытовых конфликтовВладимир Путин призвал миротворцев способствовать нормализации отношений между проживающими в зоне конфликта армянами и азербайджанцами.Как отметил президент, миротворцам следует наладить контакт с представителями обеих общин, чтобы не допустить конфликтов на бытовой почве и обеспечить стабильную остановку в освобождаемых армянской армией районах.Президент подчеркнул, что это необходимо для возможности обмена информацией о происходящем со сторонами конфликта. Консультации по КарабахуТакже Путин сообщил, что он достиг договоренности с лидерами Армении и Азербайджана о визите в обе страны российской межведомственной делегации.Как рассказал президент, задача делегации — рассмотрение вопросов реализации трехстороннего заявления о прекращении огня от 9 ноября.Путин, кроме того, подчеркнул, что рассчитывает на положительный эффект от предстоящих консультаций в вопросе дальнейшего урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585598438.html

https://ria.ru/20201120/karabakh-1585615707.html

лачинский коридор

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лачинский коридор, нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), владимир путин, сергей шойгу, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире