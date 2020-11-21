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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585650955.html
В Петербурге выявили 2476 новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили 2476 новых случаев коронавируса
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 95 тысяч, при этом выздоровели более 55,7 тысячи... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:32
2020-11-21T11:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 95 тысяч, при этом выздоровели более 55,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.За последние сутки в Петербурге выявили 2476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1275 человек.За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 43103 человека. Под медицинским наблюдением находится 2855 человек, из них 82 - в обсерваторе, 1960 - контактные, 813 - на самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербурге выявили 2476 новых случаев коронавируса

11:32 21.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВ Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь в "Ленэкспо"
В Санкт-Петербурге возобновил работу временный госпиталь в Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 95 тысяч, при этом выздоровели более 55,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.
За последние сутки в Петербурге выявили 2476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1275 человек.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 95 270 случаев заражения COVID-19. Скончались 4896 человек. Выздоровело 55 704 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 43103 человека. Под медицинским наблюдением находится 2855 человек, из них 82 - в обсерваторе, 1960 - контактные, 813 - на самоизоляции.
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