https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585650955.html
В Петербурге выявили 2476 новых случаев коронавируса
В Петербурге выявили 2476 новых случаев коронавируса
Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 95 тысяч, при этом выздоровели более 55,7 тысячи... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:32
2020-11-21T11:32
2020-11-21T11:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 95 тысяч, при этом выздоровели более 55,7 тысячи человек, сообщает городской оперативный штаб.За последние сутки в Петербурге выявили 2476 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 1275 человек.За последние сутки в Петербурге обследованы на коронавирус 43103 человека. Под медицинским наблюдением находится 2855 человек, из них 82 - в обсерваторе, 1960 - контактные, 813 - на самоизоляции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, санкт-петербург, общество