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https://ria.ru/20201121/jolie-1585481320.html
Анджелина Джоли снимет байопик о фотожурналисте с участием Тома Харди
Анджелина Джоли снимет байопик о фотожурналисте с участием Тома Харди
Анджелина Джоли снимет байопик об известном британском военном журналисте Доне Маккалине, главную роль в котором исполнит Том Харди, сообщает The Guardian. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T06:34
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кино и сериалы
том харди (эдвард харди)
босния и герцеговина
вьетнам
ирак
культура
новости культуры
анджелина джоли (войт)
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Анджелина Джоли снимет байопик об известном британском военном журналисте Доне Маккалине, главную роль в котором исполнит Том Харди, сообщает The Guardian. Автор сценария Грегори Берк, в его основе автобиография Маккалина под названием "Неразумное поведение" (Unreasonable behavior). Дон Маккалин, который снимает войну уже более 60 лет, — один из самых знаменитых военных фотожурналистов. Он работал во Вьетнаме, Ираке и в Северной Ирландии. Сейчас легендарному фотографу 85 лет. "Для меня огромная честь снять фильм о жизни Дона Маккалина. Меня привлекает в нем сочетание бесстрашия и человеколюбия, его стремление показать правдивые стороны военных конфликтов, его эмпатия и уважительное отношение к тем, кто страдает от их последствий. Мы надеемся, что наш фильм о нем будет таким же бескомпромиссным, как и его фотографии", — поделилась Анджелина Джоли. Актриса не раз снимала ленты о войне. Так, ее работа 2011 года ("В краю крови и меда") рассказывает о событиях времен войны в Боснии и Герцеговине, а фильм "Несломленный" (2015) – об олимпийском спортсмене, Луи Замперини, который попадает в плен к японцам во время Второй мировой войны.
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босния и герцеговина
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кино и сериалы, том харди (эдвард харди), босния и герцеговина, вьетнам, ирак, новости культуры, анджелина джоли (войт)

Анджелина Джоли снимет байопик о фотожурналисте с участием Тома Харди

06:34 21.11.2020 (обновлено: 06:40 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Анджелина Джоли
 Анджелина Джоли - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Анджелина Джоли снимет байопик об известном британском военном журналисте Доне Маккалине, главную роль в котором исполнит Том Харди, сообщает The Guardian.
Автор сценария Грегори Берк, в его основе автобиография Маккалина под названием "Неразумное поведение" (Unreasonable behavior).
Дон Маккалин, который снимает войну уже более 60 лет, — один из самых знаменитых военных фотожурналистов. Он работал во Вьетнаме, Ираке и в Северной Ирландии. Сейчас легендарному фотографу 85 лет.
"Для меня огромная честь снять фильм о жизни Дона Маккалина. Меня привлекает в нем сочетание бесстрашия и человеколюбия, его стремление показать правдивые стороны военных конфликтов, его эмпатия и уважительное отношение к тем, кто страдает от их последствий. Мы надеемся, что наш фильм о нем будет таким же бескомпромиссным, как и его фотографии", — поделилась Анджелина Джоли.
Актриса не раз снимала ленты о войне. Так, ее работа 2011 года ("В краю крови и меда") рассказывает о событиях времен войны в Боснии и Герцеговине, а фильм "Несломленный" (2015) – об олимпийском спортсмене, Луи Замперини, который попадает в плен к японцам во время Второй мировой войны.
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КультураКино и сериалыТом Харди (Эдвард Харди)Босния и ГерцеговинаВьетнамИракНовости культурыАнджелина Джоли (Войт)
 
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