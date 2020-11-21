https://ria.ru/20201121/jolie-1585481320.html

Анджелина Джоли снимет байопик о фотожурналисте с участием Тома Харди

Анджелина Джоли снимет байопик о фотожурналисте с участием Тома Харди

Анджелина Джоли снимет байопик об известном британском военном журналисте Доне Маккалине, главную роль в котором исполнит Том Харди, сообщает The Guardian. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T06:34

2020-11-21T06:34

2020-11-21T06:40

кино и сериалы

том харди (эдвард харди)

босния и герцеговина

вьетнам

ирак

культура

новости культуры

анджелина джоли (войт)

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Анджелина Джоли снимет байопик об известном британском военном журналисте Доне Маккалине, главную роль в котором исполнит Том Харди, сообщает The Guardian. Автор сценария Грегори Берк, в его основе автобиография Маккалина под названием "Неразумное поведение" (Unreasonable behavior). Дон Маккалин, который снимает войну уже более 60 лет, — один из самых знаменитых военных фотожурналистов. Он работал во Вьетнаме, Ираке и в Северной Ирландии. Сейчас легендарному фотографу 85 лет. "Для меня огромная честь снять фильм о жизни Дона Маккалина. Меня привлекает в нем сочетание бесстрашия и человеколюбия, его стремление показать правдивые стороны военных конфликтов, его эмпатия и уважительное отношение к тем, кто страдает от их последствий. Мы надеемся, что наш фильм о нем будет таким же бескомпромиссным, как и его фотографии", — поделилась Анджелина Джоли. Актриса не раз снимала ленты о войне. Так, ее работа 2011 года ("В краю крови и меда") рассказывает о событиях времен войны в Боснии и Герцеговине, а фильм "Несломленный" (2015) – об олимпийском спортсмене, Луи Замперини, который попадает в плен к японцам во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20201014/jolie-1579569322.html

босния и герцеговина

вьетнам

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, том харди (эдвард харди), босния и герцеговина, вьетнам, ирак, новости культуры, анджелина джоли (войт)