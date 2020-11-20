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СК возбудил дело против ударившего журналиста жителя Крыма
СК возбудил дело против ударившего журналиста жителя Крыма
Уголовное дело возбуждено против жителя Крыма, который подозревается в том, что ударил видеооператора съемочной группы местного телеканала, работавшей над... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T13:43
2020-11-20T13:43
следственный комитет россии (ск рф)
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Крыма, который подозревается в том, что ударил видеооператора съемочной группы местного телеканала, работавшей над сюжетом о вырубках леса, сообщается на сайте СК РФ.Уточняется, что в октябре следователи организовали проверку по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности сотрудников АНО "Телерадиокомпания "Крым" с применением насилия в отношении видеооператора съемочной группы.Следствие установило, что житель Гаспры ударил видеооператора и угрожал ему. Мужчина был недоволен действиями работника телеканала, который правомерно получал информацию о незаконной вырубке леса на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, подчеркивается в релизе.
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республика крым
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следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия

СК возбудил дело против ударившего журналиста жителя Крыма

13:43 20.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Крыма, который подозревается в том, что ударил видеооператора съемочной группы местного телеканала, работавшей над сюжетом о вырубках леса, сообщается на сайте СК РФ.
Уточняется, что в октябре следователи организовали проверку по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности сотрудников АНО "Телерадиокомпания "Крым" с применением насилия в отношении видеооператора съемочной группы.
"ГСУСК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 54-летнего жителя поселка городского типа Гаспра, подозреваемого в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналиста, соединенном с насилием", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что житель Гаспры ударил видеооператора и угрожал ему. Мужчина был недоволен действиями работника телеканала, который правомерно получал информацию о незаконной вырубке леса на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, подчеркивается в релизе.
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