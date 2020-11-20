https://ria.ru/20201120/zhurnalist-1585510993.html

СК возбудил дело против ударившего журналиста жителя Крыма

СК возбудил дело против ударившего журналиста жителя Крыма

Уголовное дело возбуждено против жителя Крыма, который подозревается в том, что ударил видеооператора съемочной группы местного телеканала, работавшей над... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T13:43

2020-11-20T13:43

2020-11-20T13:43

следственный комитет россии (ск рф)

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Крыма, который подозревается в том, что ударил видеооператора съемочной группы местного телеканала, работавшей над сюжетом о вырубках леса, сообщается на сайте СК РФ.Уточняется, что в октябре следователи организовали проверку по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности сотрудников АНО "Телерадиокомпания "Крым" с применением насилия в отношении видеооператора съемочной группы.Следствие установило, что житель Гаспры ударил видеооператора и угрожал ему. Мужчина был недоволен действиями работника телеканала, который правомерно получал информацию о незаконной вырубке леса на территории Ялтинского горно-лесного природного заповедника, подчеркивается в релизе.

https://ria.ru/20200305/1568176834.html

республика крым

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следственный комитет россии (ск рф), республика крым, происшествия