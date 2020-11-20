Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/zhile-1585496488.html
Почти 80 семей Приамурья купили жилье благодаря господдержке
Почти 80 семей Приамурья купили жилье благодаря господдержке
Почти 80 молодых семей в Амурской области в этом году купили квартиры или начали стоить дома благодаря господлержке, всего за 2020 год выдано 98 целевых... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T12:37
2020-11-20T12:37
василий орлов
жилье
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
амурская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_79004ec7211f508c4335753b49fbda55.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя - РИА Новости. Почти 80 молодых семей в Амурской области в этом году купили квартиры или начали стоить дома благодаря господлержке, всего за 2020 год выдано 98 целевых субсидий, сообщил губернатор Василий Орлов.Молодым семьям в Амурской области, желающим улучшить жилищные условия, оказывают господдержку по программе "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области". По данным на 1 ноября, в регионе проживает 1401 молодая семья, где возраст супругов до 36 лет, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, 446 семей выразили желание принять участие в программе в 2021 году."78 молодых амурских семей в этом году купили квартиры или начали строить дома благодаря господдержке. Всего же за 2020 год мы выдали таких 98 субсидий. Для того, чтобы семьи могли получить поддержку из разных уровней бюджета, предусмотрено более 93 миллионов рублей: 67,6 – из федерального, 15 – из областного и 10,8 – из местных бюджетов", - пояснил губернатор Василий Орлов, чьи слова цитирует правительство региона.Проект распределения субсидий для бюджетов российских регионов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов уже разработан, после его утверждения правительство области заключит соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии, чтобы осуществить социальные выплаты молодым амурским семьям.
https://realty.ria.ru/20201111/priamure-1584071990.html
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_928587c0ba535325156701f91616983f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
василий орлов, жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), амурская область, общество

Почти 80 семей Приамурья купили жилье благодаря господдержке

12:37 20.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкВид на город Благовещенск
Вид на город Благовещенск - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя - РИА Новости. Почти 80 молодых семей в Амурской области в этом году купили квартиры или начали стоить дома благодаря господлержке, всего за 2020 год выдано 98 целевых субсидий, сообщил губернатор Василий Орлов.
Молодым семьям в Амурской области, желающим улучшить жилищные условия, оказывают господдержку по программе "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области". По данным на 1 ноября, в регионе проживает 1401 молодая семья, где возраст супругов до 36 лет, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, 446 семей выразили желание принять участие в программе в 2021 году.
"78 молодых амурских семей в этом году купили квартиры или начали строить дома благодаря господдержке. Всего же за 2020 год мы выдали таких 98 субсидий. Для того, чтобы семьи могли получить поддержку из разных уровней бюджета, предусмотрено более 93 миллионов рублей: 67,6 – из федерального, 15 – из областного и 10,8 – из местных бюджетов", - пояснил губернатор Василий Орлов, чьи слова цитирует правительство региона.
Проект распределения субсидий для бюджетов российских регионов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов уже разработан, после его утверждения правительство области заключит соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии, чтобы осуществить социальные выплаты молодым амурским семьям.
Вид на город Благовещенск в Амурской области - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
11 ноября, 12:19Льготная ипотека
В Приамурье по программе льготной ипотеки выдано более 1 млрд рублей
 
Василий ОрловЖильеМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Амурская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:45Путин призвал подключить ЮСЕФ к защите памятников в Карабахе
18:43Пашаев отреагировал на возбуждение дел против свидетелей по делу Ефремова
18:42Путин рассказал о взаимодействии с коллегами в Ереване и Баку
18:41Путин назвал работу миротворцев в Карабахе четкой и слаженной
18:40Алексиевич назвала условие возвращения в Белоруссию
18:37Путин отметил значение урегулирования конфликта в Карабахе для России
18:36Участника "Нового величия" Павла Ребровского перевели в обычную камеру
18:35Санду озвучила позицию по Крыму
18:33Вильфанд рассказал, сколько снега выпадет в Подмосковье
18:31Белорусская оппозиция опровергла сообщение о создании новой структуры
18:22МИД Германии призвал Лукашенко уважать народ Белоруссии
18:19МЧС передало Азербайджану список пропавших во время конфликта в Карабахе
18:19В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55Взрыв автомобиля милиционера в Гродно признали терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
Лента новостейМолния