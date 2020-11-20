https://ria.ru/20201120/zhile-1585496488.html

Почти 80 семей Приамурья купили жилье благодаря господдержке

Почти 80 семей Приамурья купили жилье благодаря господдержке

Почти 80 молодых семей в Амурской области в этом году купили квартиры или начали стоить дома благодаря господлержке, всего за 2020 год выдано 98 целевых... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T12:37

2020-11-20T12:37

2020-11-20T12:37

василий орлов

жилье

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

амурская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150676/50/1506765092_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_79004ec7211f508c4335753b49fbda55.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 ноя - РИА Новости. Почти 80 молодых семей в Амурской области в этом году купили квартиры или начали стоить дома благодаря господлержке, всего за 2020 год выдано 98 целевых субсидий, сообщил губернатор Василий Орлов.Молодым семьям в Амурской области, желающим улучшить жилищные условия, оказывают господдержку по программе "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области". По данным на 1 ноября, в регионе проживает 1401 молодая семья, где возраст супругов до 36 лет, нуждающаяся в улучшении жилищных условий, 446 семей выразили желание принять участие в программе в 2021 году."78 молодых амурских семей в этом году купили квартиры или начали строить дома благодаря господдержке. Всего же за 2020 год мы выдали таких 98 субсидий. Для того, чтобы семьи могли получить поддержку из разных уровней бюджета, предусмотрено более 93 миллионов рублей: 67,6 – из федерального, 15 – из областного и 10,8 – из местных бюджетов", - пояснил губернатор Василий Орлов, чьи слова цитирует правительство региона.Проект распределения субсидий для бюджетов российских регионов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов уже разработан, после его утверждения правительство области заключит соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидии, чтобы осуществить социальные выплаты молодым амурским семьям.

https://realty.ria.ru/20201111/priamure-1584071990.html

амурская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, жилье, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), амурская область, общество