https://ria.ru/20201120/zal-1585598608.html

В новом здании худгалереи в Перми создадут зал эпохи Строгановых

В новом здании худгалереи в Перми создадут зал эпохи Строгановых

В Министерстве культуры РФ поддержали идею создания отдельного зала эпохи Строгановых при строительстве нового здания Пермской художественной галереи,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T19:26

2020-11-20T19:26

2020-11-20T19:26

дмитрий махонин

пермь

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ПЕРМЬ, 20 ноя – РИА Новости. В Министерстве культуры РФ поддержали идею создания отдельного зала эпохи Строгановых при строительстве нового здания Пермской художественной галереи, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В пятницу глава Минкультуры России в рамках рабочей поездки в Пермь посетила Пермскую художественную галерею, где осмотрела действующую экспозицию и архивные фонды.Как отмечает пресс-служба губернатора, отдельно обсуждалось размещение, хранение и демонстрация коллекции Строгановских икон. Большая их часть хранится в запасниках, экспонируется лишь 10%. "Директор галереи Юлия Тавризян рассказала, что в пермской коллекции насчитывается более 350 экспонатов наследия Строгановых – это не только иконы, но и литургическая утварь, облачение, золотое шитье и церковные книги. Именно этой масштабной коллекции планируется посвятить отдельный зал в новом здании галереи", — говорится в сообщении.По информации пресс-службы губернатора, строительство нового здания художественной галереи запланировано на территории Завода Шпагина. Площадь пятиэтажного здания составит почти 22 тысячи квадратных метров, что в семь раз больше сегодняшней площади галереи."Строительство нового здания галереи – один из крупнейших проектов, который планируем реализовать к трехсотлетию краевой столицы (2023 год). Ее масштабные фонды – это история, культура нашего края, то, чем мы гордимся. Важно, чтобы у каждого жителя региона и страны была возможность ознакомиться с таким богатым наследием лично", – цитирует пресс-служба губернатора Дмитрия Махонина.По данным Тавризян, в настоящее время в залах музея выставлено около 1,5% экспонатов, фонды галереи насчитывают более 53 тысяч единиц хранения. "Мы так и рассматриваем новое здание – как возможность показать 15 новых экспозиций, увеличить значительно показ коллекций и сделать доступным то, что сегодня, к сожалению, невозможно показать", – отметила Тавризян.В пресс-службе губернатора добавили, что новое здание будет построено в соответствии с современными требованиями по сохранению коллекций и работе с посетителями. "Одновременно станут возможными создание образовательного центра для формирования в молодом поколении культурно-исторической памяти, разработка новых форм музейного образования. Уже направлена заявка о включении проекта галереи в федеральную адресную инвестиционную программу 2021-2023 годы", — уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201112/okhotniki-1584333889.html

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий махонин, пермь