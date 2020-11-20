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Исследование: с каждым годом все меньше россиян делают заготовки на зиму
Исследование: с каждым годом все меньше россиян делают заготовки на зиму
Все меньше россиян с каждым годом делают заготовки на зиму: сейчас продукты заготавливают менее трети граждан, хотя в 2011 году этим занималась половина жителей РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T05:25
2020-11-20T05:29
россия
ромир
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Все меньше россиян с каждым годом делают заготовки на зиму: сейчас продукты заготавливают менее трети граждан, хотя в 2011 году этим занималась половина жителей страны, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось в ноябре, в нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Для анализа динамики использованы данные исследований "Ромира" в 2011, 2015 и 2019 годах, проведенных по идентичной методологии."Заготовки на зиму готовит 31% россиян. В основном это дачники и владельцы приусадебных участков", - говорится в сообщении по результатам исследования. В 2011 году заготовки делали 50% россиян, в 2015 году - 47%, в 2019 году - 33%.Согласно исследованию, 89% владельцев дач и приусадебных участков имеют свой огород, и 88% владельцев огородов делают домашние заготовки и консервы из собственного урожая. В свою очередь 36% россиян ходят в лес за грибами и ягодами, из них 76% делают домашние заготовки грибов и ягод."Ромир" также оценил объем заготовок по отношению к общему количеству потребляемых россиянами продуктов за год. Так, у 42% граждан (среди россиян, которые делают заготовки) доля продуктов, приходящихся на домашние заготовки, в общей продуктовой корзине составляет 10-29%, у 22% - 30-49%. По 18% россиян сообщили, что доля потребления домашних заготовок составляет более 50% и менее 10%."Необходимость в запасе продуктов на несколько месяцев вперед ради экономии постепенно уходит в прошлое. Тем не менее, в некоторых семьях не отказываются от этой традиции и продолжают делать заготовки, чтобы разнообразить свое зимнее меню", - отметила исполнительный директор "Ромира" Инна Караева, слова которой приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20201113/zima-1584402659.html
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россия, ромир , общество

Исследование: с каждым годом все меньше россиян делают заготовки на зиму

05:25 20.11.2020 (обновлено: 05:29 20.11.2020)
 
CC0 / SeppH / Домашние соленья
Домашние соленья - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
CC0 / SeppH /
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Все меньше россиян с каждым годом делают заготовки на зиму: сейчас продукты заготавливают менее трети граждан, хотя в 2011 году этим занималась половина жителей страны, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Исследование проводилось в ноябре, в нем приняли участие 1 500 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет и старше, проживающих во всех типах городов и в сельской местности, во всех федеральных округах. Для анализа динамики использованы данные исследований "Ромира" в 2011, 2015 и 2019 годах, проведенных по идентичной методологии.
"Заготовки на зиму готовит 31% россиян. В основном это дачники и владельцы приусадебных участков", - говорится в сообщении по результатам исследования. В 2011 году заготовки делали 50% россиян, в 2015 году - 47%, в 2019 году - 33%.
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Согласно исследованию, 89% владельцев дач и приусадебных участков имеют свой огород, и 88% владельцев огородов делают домашние заготовки и консервы из собственного урожая. В свою очередь 36% россиян ходят в лес за грибами и ягодами, из них 76% делают домашние заготовки грибов и ягод.
"Ромир" также оценил объем заготовок по отношению к общему количеству потребляемых россиянами продуктов за год. Так, у 42% граждан (среди россиян, которые делают заготовки) доля продуктов, приходящихся на домашние заготовки, в общей продуктовой корзине составляет 10-29%, у 22% - 30-49%. По 18% россиян сообщили, что доля потребления домашних заготовок составляет более 50% и менее 10%.
"Необходимость в запасе продуктов на несколько месяцев вперед ради экономии постепенно уходит в прошлое. Тем не менее, в некоторых семьях не отказываются от этой традиции и продолжают делать заготовки, чтобы разнообразить свое зимнее меню", - отметила исполнительный директор "Ромира" Инна Караева, слова которой приводятся в сообщении.
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