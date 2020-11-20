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В Армении опровергли участие гражданских лиц в задержаниях митингующих
В Армении опровергли участие гражданских лиц в задержаниях митингующих
Пользователи соцсетей в Армении заподозрили, что в пятницу в задержаниях участников акций протеста в Ереване участвовали не только полицейские, но переодетые... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T22:24
2020-11-20T22:24
беспорядки в ереване
никол пашинян
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 20 ноя – РИА Новости. Пользователи соцсетей в Армении заподозрили, что в пятницу в задержаниях участников акций протеста в Ереване участвовали не только полицейские, но переодетые гражданские лица, полиция это опровергла.Подозрения вызвали участвовавшие в задержаниях мужчины в черной форме и масках, на бронежилетах которых были нанесены иероглифы. В соцсетях предположили, что к разгону акций протеста власти привлекли охрану местных олигархов."В СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с полицейскими, обеспечивавшими общественный порядок. На их экипировке была надпись на иностранном языке. Некоторые сделали из этого вывод, что в действиях помимо полицейских участвовали другие лица и телохранители", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции. Там же официально заявили, что "во всех действиях участвовали только сотрудники полиции".В пятницу в Ереване и Гюмри прошли акции протеста с требованием&nbsp; отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие блокировали улицы городов, свыше 80 человек были доставлены в отделения полиции, некоторые из них, в том числе бывший руководитель-генеральный секретарь аппарата парламента Ара Сагателян, задержаны.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
азербайджан
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

В Армении опровергли участие гражданских лиц в задержаниях митингующих

22:24 20.11.2020
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 20 ноя – РИА Новости. Пользователи соцсетей в Армении заподозрили, что в пятницу в задержаниях участников акций протеста в Ереване участвовали не только полицейские, но переодетые гражданские лица, полиция это опровергла.
Подозрения вызвали участвовавшие в задержаниях мужчины в черной форме и масках, на бронежилетах которых были нанесены иероглифы. В соцсетях предположили, что к разгону акций протеста власти привлекли охрану местных олигархов.
"В СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с полицейскими, обеспечивавшими общественный порядок. На их экипировке была надпись на иностранном языке. Некоторые сделали из этого вывод, что в действиях помимо полицейских участвовали другие лица и телохранители", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции. Там же официально заявили, что "во всех действиях участвовали только сотрудники полиции".
В пятницу в Ереване и Гюмри прошли акции протеста с требованием  отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие блокировали улицы городов, свыше 80 человек были доставлены в отделения полиции, некоторые из них, в том числе бывший руководитель-генеральный секретарь аппарата парламента Ара Сагателян, задержаны.
В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.
Протесты в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

Задержание участника акции протеста на площади Свободы в Ереване
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПолицейские на митинге оппозиции в Ереване.
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанк

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

Участник митинга оппозиции на площади Свободы в Ереване
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

Участники митинга оппозиции в Ереване
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

Мужчина на митинге оппозиции в Ереване
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

Участники митинга оппозиции в Ереване
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

Женщина на митинге оппозиции в Ереване
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

Полицейские задерживают участника митинга оппозиции в Ереване
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

Участники митинга оппозиции в Ереване
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полицейские призывают участников акции разойтись.

Полицейские на митинге оппозиции в Ереване
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 11

Массовые акции проходят в Ереване четвертый день подряд.

© Sputnik / Асатур Есаянц
2 из 11
Полицейские на митинге оппозиции в Ереване.
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
3 из 11

Люди собираются на площади Свободы в центре города.

© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
4 из 11

Протестуют в основном сторонники оппозиционных партий.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 11

Но есть и те, кто раньше политикой не интересовался.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 11

К демонстрантам присоединились люди в военной форме, которые говорят, что вернулись с передовой.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
7 из 11

Митингующие обвиняют премьера Армении в потере значительной части Карабаха.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 11

Оппозиционеры принесли на акцию плакаты с именами депутатов правящего блока.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 11

Полицейские задерживают участника митинга в Ереване.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 11

Митингующие скандируют "Никол — предатель" и призывают к дератификации соглашения по Карабаху.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 11

Полицейские призывают участников акции разойтись.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
 
Беспорядки в ЕреванеНикол ПашинянИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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