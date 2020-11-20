https://ria.ru/20201120/zaderzhaniya-1585618555.html

В Армении опровергли участие гражданских лиц в задержаниях митингующих

В Армении опровергли участие гражданских лиц в задержаниях митингующих

Пользователи соцсетей в Армении заподозрили, что в пятницу в задержаниях участников акций протеста в Ереване участвовали не только полицейские, но переодетые... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T22:24

2020-11-20T22:24

2020-11-20T22:24

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 20 ноя – РИА Новости. Пользователи соцсетей в Армении заподозрили, что в пятницу в задержаниях участников акций протеста в Ереване участвовали не только полицейские, но переодетые гражданские лица, полиция это опровергла.Подозрения вызвали участвовавшие в задержаниях мужчины в черной форме и масках, на бронежилетах которых были нанесены иероглифы. В соцсетях предположили, что к разгону акций протеста власти привлекли охрану местных олигархов."В СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с полицейскими, обеспечивавшими общественный порядок. На их экипировке была надпись на иностранном языке. Некоторые сделали из этого вывод, что в действиях помимо полицейских участвовали другие лица и телохранители", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции. Там же официально заявили, что "во всех действиях участвовали только сотрудники полиции".В пятницу в Ереване и Гюмри прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Протестующие блокировали улицы городов, свыше 80 человек были доставлены в отделения полиции, некоторые из них, в том числе бывший руководитель-генеральный секретарь аппарата парламента Ара Сагателян, задержаны.В Ереване проходят акции оппозиции, ее участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Специальная следственная служба Армении возбудила уголовное дело по статье "организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка", максимальная санкция которой предусматривает двухмесячный арест.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире