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https://ria.ru/20201120/vytrezvitel-1585471757.html
Нарколог рассказала, почему нельзя создавать частные вытрезвители
Нарколог рассказала, почему нельзя создавать частные вытрезвители
Якутский республиканский наркологический диспансер поддерживает открытие государственных, а не частных вытрезвителей в стране, так как пьяные бездомные во... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T10:52
2020-11-20T10:52
здоровье - общество
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общество
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ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Якутский республиканский наркологический диспансер поддерживает открытие государственных, а не частных вытрезвителей в стране, так как пьяные бездомные во втором случае могут остаться на улице из-за своей неплатежеспособности, заявила РИА Новости главный врач диспансера Альбина Сивцева.В декабре проект о вытрезвителях может пройти второе чтение в ГД. В соответствии с документом, предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.По словам Сивцевой, со времен ликвидации медвытрезвителей лица, находящиеся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и не нуждающиеся в медицинской помощи, доставляются в Якутии службой скорой помощи либо полицией в наркологические отделения центральных районных больниц или в приемные отделения других медорганизаций.По слова главврача, до 80% от общего числа поступивших в отделение людей в состоянии опьянения - не работающие, это люди без определенного места жительства, не имеющие документов, подтверждающих личность и в большей степени нуждаются в социальной помощи. "В случае открытия частными лицами медицинских вытрезвителей велика вероятность, что люди, нуждающиеся в социальной помощи, останутся на улице в связи с неплатежеспособностью. Кроме того, отсутствие в частных организациях-вытрезвителях квалифицированных медицинских работников может привести к ухудшению состояния здоровья данных лиц", - считает главный нарколог республики.
https://ria.ru/20201117/vytrezviteli-1585076093.html
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здоровье - общество, госдума рф, общество

Нарколог рассказала, почему нельзя создавать частные вытрезвители

10:52 20.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкМедицинский вытрезвитель в Великом Новгороде
Медицинский вытрезвитель в Великом Новгороде - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Якутский республиканский наркологический диспансер поддерживает открытие государственных, а не частных вытрезвителей в стране, так как пьяные бездомные во втором случае могут остаться на улице из-за своей неплатежеспособности, заявила РИА Новости главный врач диспансера Альбина Сивцева.
В декабре проект о вытрезвителях может пройти второе чтение в ГД. В соответствии с документом, предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 20:08
Онищенко считает, что вытрезвители нужно вернуть и сделать платными
По словам Сивцевой, со времен ликвидации медвытрезвителей лица, находящиеся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и не нуждающиеся в медицинской помощи, доставляются в Якутии службой скорой помощи либо полицией в наркологические отделения центральных районных больниц или в приемные отделения других медорганизаций.
"Якутский республиканский наркологический диспансер… поддерживает данный законопроект за исключением статьи 4 (об открытии вытрезвителей в рамках государственно-частного партнерства)", - отметила Сивцева.
По слова главврача, до 80% от общего числа поступивших в отделение людей в состоянии опьянения - не работающие, это люди без определенного места жительства, не имеющие документов, подтверждающих личность и в большей степени нуждаются в социальной помощи. "В случае открытия частными лицами медицинских вытрезвителей велика вероятность, что люди, нуждающиеся в социальной помощи, останутся на улице в связи с неплатежеспособностью. Кроме того, отсутствие в частных организациях-вытрезвителях квалифицированных медицинских работников может привести к ухудшению состояния здоровья данных лиц", - считает главный нарколог республики.
Медицинский вытрезвитель в Химках - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 07:00Акценты
Проспаться и оклематься: нужны ли вытрезвители? Двенадцатого августа 1999 года Украина закрыла все вытрезвители. В России эти учреждения просуществовали до 2011 года. Однако дискуссия о том, нужны они или нет, продолжается, а кому-то из россиян даже может "повезти" встретить новый 2021 год в "трезвяке".
 
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