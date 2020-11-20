https://ria.ru/20201120/vytrezvitel-1585471757.html

Нарколог рассказала, почему нельзя создавать частные вытрезвители

Нарколог рассказала, почему нельзя создавать частные вытрезвители

Якутский республиканский наркологический диспансер поддерживает открытие государственных, а не частных вытрезвителей в стране, так как пьяные бездомные во... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T10:52

2020-11-20T10:52

2020-11-20T10:52

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ЯКУТСК, 20 ноя – РИА Новости. Якутский республиканский наркологический диспансер поддерживает открытие государственных, а не частных вытрезвителей в стране, так как пьяные бездомные во втором случае могут остаться на улице из-за своей неплатежеспособности, заявила РИА Новости главный врач диспансера Альбина Сивцева.В декабре проект о вытрезвителях может пройти второе чтение в ГД. В соответствии с документом, предлагается закрепить за органами государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочия по организации и осуществлению мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в общественных местах в состоянии опьянения, включая создание в порядке, установленном законом региона, и организацию деятельности специализированных учреждений для оказания помощи указанным лицам. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2021 года.По словам Сивцевой, со времен ликвидации медвытрезвителей лица, находящиеся в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) и не нуждающиеся в медицинской помощи, доставляются в Якутии службой скорой помощи либо полицией в наркологические отделения центральных районных больниц или в приемные отделения других медорганизаций.По слова главврача, до 80% от общего числа поступивших в отделение людей в состоянии опьянения - не работающие, это люди без определенного места жительства, не имеющие документов, подтверждающих личность и в большей степени нуждаются в социальной помощи. "В случае открытия частными лицами медицинских вытрезвителей велика вероятность, что люди, нуждающиеся в социальной помощи, останутся на улице в связи с неплатежеспособностью. Кроме того, отсутствие в частных организациях-вытрезвителях квалифицированных медицинских работников может привести к ухудшению состояния здоровья данных лиц", - считает главный нарколог республики.

https://ria.ru/20201117/vytrezviteli-1585076093.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575440497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, госдума рф, общество