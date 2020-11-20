https://ria.ru/20201120/vybory-1585623221.html

Трамп заявил, что выиграл выборы

Трамп заявил, что выиграл выборы

Президент США Дональд Трамп на первой пресс-конференции за неделю снова заявил, что выиграл выборы, но не стал отвечать на вопросы журналистов. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T23:35

2020-11-20T23:35

2020-11-20T23:35

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на первой пресс-конференции за неделю снова заявил, что выиграл выборы, но не стал отвечать на вопросы журналистов."Я выиграл, между прочим. Но ничего, мы все выясним. Почти 74 миллиона голосов", - сказал Трамп.Трамп выступал в Белом доме, чтобы объявить о инициативе по снижению цен на лекарства. Он сказал, что посвятил себя полностью борьбе за американцев. "Вы это видите, и это не просто делать",- сказал президент США.Закончив пятнадцатиминутное выступление, он передал слово чиновникам, не стал отвечать на вопросы журналистов и покинул комнату.

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

сша

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дональд трамп, сша, в мире