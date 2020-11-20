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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201120/vybory-1585623221.html
Трамп заявил, что выиграл выборы
Трамп заявил, что выиграл выборы
Президент США Дональд Трамп на первой пресс-конференции за неделю снова заявил, что выиграл выборы, но не стал отвечать на вопросы журналистов. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:35
2020-11-20T23:35
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на первой пресс-конференции за неделю снова заявил, что выиграл выборы, но не стал отвечать на вопросы журналистов."Я выиграл, между прочим. Но ничего, мы все выясним. Почти 74 миллиона голосов", - сказал Трамп.Трамп выступал в Белом доме, чтобы объявить о инициативе по снижению цен на лекарства. Он сказал, что посвятил себя полностью борьбе за американцев. "Вы это видите, и это не просто делать",- сказал президент США.Закончив пятнадцатиминутное выступление, он передал слово чиновникам, не стал отвечать на вопросы журналистов и покинул комнату.
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что выиграл выборы

23:35 20.11.2020
 
© REUTERS / Carlos Barria/File PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria/File Photo
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на первой пресс-конференции за неделю снова заявил, что выиграл выборы, но не стал отвечать на вопросы журналистов.
"Я выиграл, между прочим. Но ничего, мы все выясним. Почти 74 миллиона голосов", - сказал Трамп.
Трамп выступал в Белом доме, чтобы объявить о инициативе по снижению цен на лекарства. Он сказал, что посвятил себя полностью борьбе за американцев. "Вы это видите, и это не просто делать",- сказал президент США.
Закончив пятнадцатиминутное выступление, он передал слово чиновникам, не стал отвечать на вопросы журналистов и покинул комнату.
Президент США Дональд Трамп на предвыборном митинге в Фейетвилле - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
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