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На ВДНХ высадили более 700 тысяч растений
На ВДНХ высадили более 700 тысяч растений
Более 700 тысяч растений высадили на ВДНХ с октября по ноябрь, больше половины из них - тюльпаны, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T07:44
2020-11-20T07:44
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 700 тысяч растений высадили на ВДНХ с октября по ноябрь, больше половины из них - тюльпаны, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что все эти растения относятся к луковичным и клубнелуковичным, их традиционно высаживают до первого снега. Перед осенней посадкой специалисты по озеленению готовили почву, а для улучшения ее качества и структуры было использовано порядка 520 кубических метров органических удобрений."Более 70 процентов (это более полумиллиона растений) высаженных цветов — тюльпаны. На ВДНХ представлены 50 авторских и селекционных сортов. Их можно будет увидеть на Центральной аллее, около арки главного входа, павильона "Рабочий и колхозница", "Москвариума", Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах и других частях выставки", - добавляется в сообщении.
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москвариум, вднх, москва, общество

На ВДНХ высадили более 700 тысяч растений

07:44 20.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Блинов / Перейти в фотобанкПавильон №25 "Нефть" на ВДНХ
Павильон №25 Нефть на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Валерий Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 700 тысяч растений высадили на ВДНХ с октября по ноябрь, больше половины из них - тюльпаны, сообщается на сайте мэра Москвы.
"На территории ВДНХ завершилась подготовка к весеннему цветочному сезону 2021 года. С октября по ноябрь 2020 года на территории ВДНХ было высажено около 763 тысяч луковичных растений. С наступлением тепла гости выставки смогут насладиться благоуханием разнообразных композиций из нарциссов, тюльпанов, крокусов, гиацинтов и других цветов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все эти растения относятся к луковичным и клубнелуковичным, их традиционно высаживают до первого снега. Перед осенней посадкой специалисты по озеленению готовили почву, а для улучшения ее качества и структуры было использовано порядка 520 кубических метров органических удобрений.
"Более 70 процентов (это более полумиллиона растений) высаженных цветов — тюльпаны. На ВДНХ представлены 50 авторских и селекционных сортов. Их можно будет увидеть на Центральной аллее, около арки главного входа, павильона "Рабочий и колхозница", "Москвариума", Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах и других частях выставки", - добавляется в сообщении.
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