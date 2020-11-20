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На ВДНХ высадили более 700 тысяч растений
На ВДНХ высадили более 700 тысяч растений
Более 700 тысяч растений высадили на ВДНХ с октября по ноябрь, больше половины из них - тюльпаны, сообщается на сайте мэра Москвы. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T07:44
2020-11-20T07:44
2020-11-20T07:44
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Более 700 тысяч растений высадили на ВДНХ с октября по ноябрь, больше половины из них - тюльпаны, сообщается на сайте мэра Москвы.Отмечается, что все эти растения относятся к луковичным и клубнелуковичным, их традиционно высаживают до первого снега. Перед осенней посадкой специалисты по озеленению готовили почву, а для улучшения ее качества и структуры было использовано порядка 520 кубических метров органических удобрений."Более 70 процентов (это более полумиллиона растений) высаженных цветов — тюльпаны. На ВДНХ представлены 50 авторских и селекционных сортов. Их можно будет увидеть на Центральной аллее, около арки главного входа, павильона "Рабочий и колхозница", "Москвариума", Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах и других частях выставки", - добавляется в сообщении.
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