https://ria.ru/20201120/vaktsiny-1585617813.html
Сенатор назвала долю отечественных вакцин на российском рынке
Сенатор назвала долю отечественных вакцин на российском рынке
Доля отечественных вакцин на российском рынке достигает 90%, полный переход на замещение импортных препаратов запланирован на 2025 год, заявила замглавы... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T22:13
2020-11-20T22:13
2020-11-20T22:13
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Доля отечественных вакцин на российском рынке достигает 90%, полный переход на замещение импортных препаратов запланирован на 2025 год, заявила замглавы социального комитета Совфеда, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко."Одна из ключевых задач утвержденной правительством Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года – обеспечить страну полным циклом вакцин, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показателям. Уже сегодня на 90% рынок стал отечественным. Полный переход на замещение импортных препаратов запланирован на 2025 год", - сказала Кусайко.По ее словам, для этого у нас есть все возможности: высочайшие компетенции ученых и технологов. Сенатор также отметила, что сегодня "охват россиян (детей и взрослых) плановыми профилактическими прививками в профильных возрастных группах в целом составляет более 97%".Кусайко обратила внимание на тенденцию снижения приверженности вакцинации и антивакцинальных настроений в обществе. "Безусловно, не последнюю роль здесь играет обеспечение качественной организации иммунопрофилактики населения. В то же время, отмечу, что повышение доверия к вакцинации – это одна из важнейших задач, без решения которой будет непросто переломить эту ситуацию", - считает парламентарий.Основой этого доверия, по ее мнению, должна стать открытость, диалог и готовность отвечать на вопросы, порой и весьма трудные. "В этом я вижу роль не только государственных структур, но и самих разработчиков и производителей вакцин", - заключила Кусайко.
https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585557534.html
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совет федерации рф, общество
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости.
Доля отечественных вакцин на российском рынке достигает 90%, полный переход на замещение импортных препаратов запланирован на 2025 год, заявила замглавы социального комитета Совфеда
, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко.
"Одна из ключевых задач утвержденной правительством Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года – обеспечить страну полным циклом вакцин, включенных в национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидемиологическим показателям. Уже сегодня на 90% рынок стал отечественным. Полный переход на замещение импортных препаратов запланирован на 2025 год", - сказала Кусайко.
По ее словам, для этого у нас есть все возможности: высочайшие компетенции ученых и технологов. Сенатор также отметила, что сегодня "охват россиян (детей и взрослых) плановыми профилактическими прививками в профильных возрастных группах в целом составляет более 97%".
Кусайко обратила внимание на тенденцию снижения приверженности вакцинации и антивакцинальных настроений в обществе. "Безусловно, не последнюю роль здесь играет обеспечение качественной организации иммунопрофилактики населения. В то же время, отмечу, что повышение доверия к вакцинации – это одна из важнейших задач, без решения которой будет непросто переломить эту ситуацию", - считает парламентарий.
Основой этого доверия, по ее мнению, должна стать открытость, диалог и готовность отвечать на вопросы, порой и весьма трудные. "В этом я вижу роль не только государственных структур, но и самих разработчиков и производителей вакцин", - заключила Кусайко.