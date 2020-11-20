https://ria.ru/20201120/vaktsina-1585557534.html

В Минздраве рассказали о третьей фазе испытаний вакцины "Спутник V"

В Минздраве рассказали о третьей фазе испытаний вакцины "Спутник V"

Пострегистрационная стадия клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" показывает ее высокую эффективность, рассказала директор... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:50

2020-11-20T16:50

2020-11-20T18:30

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Пострегистрационная стадия клинических испытаний российской вакцины от коронавируса "Спутник V" показывает ее высокую эффективность, рассказала директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохранения Елена Байбарина.В начале августа Министерство здравоохранения зарегистрировало первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее назвали "Спутник V".Летом препарат успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.Пострегистрационная фаза испытаний стартовала в сентябре. Помимо России, исследования проводят в ОАЭ, Венесуэле, Индии и Белоруссии. Согласно промежуточным результатам третьей фазы тестирования, эффективность "Спутника V" составляет 92 процента. Первую дозу получили более 20 тысяч добровольцев, свыше 16 тысячам ввели первую и вторую дозу. Всего в исследованиях участвуют 40 тысяч человек, в том числе пожилые и входящие в группы риска.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что учреждение получило заявки из более чем 20 стран на приобретение 1,2 миллиарда доз российского препарата. О производстве уже договорились с пятью странами, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Сейчас "Спутник V" входит в список десяти разрабатываемых в мире вакцин, которые наиболее близки к окончанию третьей фазы испытаний и началу массового производства. В частности, финальную стадию исследований также проходят препараты от американской Pfizer и немецкой BioNTech (BNT162b2, эффективность оценили в 95 процентов) и компании Moderna (mRNA-1273, эффективность — 94,5 процента). В октябре Россия зарегистрировала еще одну вакцину — "ЭпиВакКорону" от центра "Вектор" при Роспотребнадзоре. Третья стадия исследований на добровольцах продолжается.На втором этапе тестов находится препарат для профилактики COVID-19 от Центра имени Чумакова. Третью фазу планируют начать в феврале 2021 года. Эта вакцина — цельновирионная: ее специально обработали так, чтобы лишить инфекционных свойств, но она сохраняет способность вызывать иммунную реакцию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/vaktsina-1585303233.html

https://ria.ru/20201119/vatskina-1585402161.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-11-20T16:50 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество