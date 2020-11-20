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В Петербург поступит очередная партия вакцины от COVID-19 для медиков
В Петербург поступит очередная партия вакцины от COVID-19 для медиков
Поступление очередной партии вакцины от COVID-19 для медиков ожидают в Санкт-Петербурге на следующей неделе, сообщил журналистам первый заместитель председателя РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:32
2020-11-20T14:32
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общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Поступление очередной партии вакцины от COVID-19 для медиков ожидают в Санкт-Петербурге на следующей неделе, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.Ранее сообщалось, что в Петербург поступило две партии вакцины от коронавируса – 42 и 400 доз. Они предназначены для вакцинации медработников. Ожидается поступление еще более 4 тысяч доз вакцины."На сегодняшнее утро - это 39 человек (привиты от коронавируса). Это те наши медицинские работники, которые получили обе инъекции, первую и вторую через 21 день. Всего более 100 человек начали участвовать в процессе прививок, то есть они получили первую дозу, и часть из них уже получила вторую дозу", - рассказал Сарана.По его словам, в первую очередь прививаются медицинские работники из групп риска – анестезиологи, работники лабораторий, приемных покоев, затем будут прививаться медработники, которые работают в "красной зоне"."На следующей неделе у нас следующая поставка из тех 4,5 тысяч доз вакцины, которые выделены федерацией", - сказал Сарана, не уточнив, сколько доз вакцины поступит.Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что с начала пандемии в Петербурге порядка 15 тысяч сотрудников медицинских организаций заразились коронавирусом, из них порядка 13 тысяч – медицинские работники.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, санкт-петербург, общество

В Петербург поступит очередная партия вакцины от COVID-19 для медиков

14:32 20.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса
Медсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя - РИА Новости. Поступление очередной партии вакцины от COVID-19 для медиков ожидают в Санкт-Петербурге на следующей неделе, сообщил журналистам первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Ранее сообщалось, что в Петербург поступило две партии вакцины от коронавируса – 42 и 400 доз. Они предназначены для вакцинации медработников. Ожидается поступление еще более 4 тысяч доз вакцины.
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"На сегодняшнее утро - это 39 человек (привиты от коронавируса). Это те наши медицинские работники, которые получили обе инъекции, первую и вторую через 21 день. Всего более 100 человек начали участвовать в процессе прививок, то есть они получили первую дозу, и часть из них уже получила вторую дозу", - рассказал Сарана.
По его словам, в первую очередь прививаются медицинские работники из групп риска – анестезиологи, работники лабораторий, приемных покоев, затем будут прививаться медработники, которые работают в "красной зоне".
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"На следующей неделе у нас следующая поставка из тех 4,5 тысяч доз вакцины, которые выделены федерацией", - сказал Сарана, не уточнив, сколько доз вакцины поступит.
Ранее председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщал, что с начала пандемии в Петербурге порядка 15 тысяч сотрудников медицинских организаций заразились коронавирусом, из них порядка 13 тысяч – медицинские работники.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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