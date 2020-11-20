https://ria.ru/20201120/upravlenie-1585441769.html

Григоренко рассказал о реформе системы управления в России

Григоренко рассказал о реформе системы управления в России

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что при реформе системы управления в России сократят более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T00:20

2020-11-20T00:20

2020-11-20T00:56

россия

дмитрий григоренко

политика

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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что при реформе системы управления в России сократят более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.Комментируя численность сотрудников обеспечивающих подразделений, Григоренко отметил, что во многих подразделениях, занимающихся делопроизводством, организационно-техническим, бухгалтерским сопровождением, количество сотрудников завышено. Между тем цифровизация сделает многие процессы автоматическими. Поэтому для обеспечивающих подразделений будет установлено ограничение: на их долю должно приходиться не более 30% общей численности сотрудников, пояснил Григоренко.Ранее сообщалось, что штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Как объяснил Григоренко, количество вакансий в территориальных органах составляет около 18%.Григоренко добавил, что принятое постановление правительства дает руководителям федеральных органов с учетом специфики их деятельности право корректировать параметры оптимизации и сокращать территориальные органы в меньшем объеме за счет оптимизации центрального аппарата."Территориальные органы федеральных министерств и ведомств могут укрупняться. Разрешается также формировать компактные приемные, которые будут выполнять только профильные функции. Обеспечивающие полномочия могут централизоваться в крупных межрегиональных территориальных органах", - сказал он.

https://ria.ru/20201002/chinovniki-1578108417.html

https://ria.ru/20190610/1555439431.html

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россия, дмитрий григоренко, политика