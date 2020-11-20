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Григоренко рассказал о реформе системы управления в России
Григоренко рассказал о реформе системы управления в России
Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что при реформе системы управления в России сократят более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T00:20
2020-11-20T00:56
россия
дмитрий григоренко
политика
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что при реформе системы управления в России сократят более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.Комментируя численность сотрудников обеспечивающих подразделений, Григоренко отметил, что во многих подразделениях, занимающихся делопроизводством, организационно-техническим, бухгалтерским сопровождением, количество сотрудников завышено. Между тем цифровизация сделает многие процессы автоматическими. Поэтому для обеспечивающих подразделений будет установлено ограничение: на их долю должно приходиться не более 30% общей численности сотрудников, пояснил Григоренко.Ранее сообщалось, что штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Как объяснил Григоренко, количество вакансий в территориальных органах составляет около 18%.Григоренко добавил, что принятое постановление правительства дает руководителям федеральных органов с учетом специфики их деятельности право корректировать параметры оптимизации и сокращать территориальные органы в меньшем объеме за счет оптимизации центрального аппарата."Территориальные органы федеральных министерств и ведомств могут укрупняться. Разрешается также формировать компактные приемные, которые будут выполнять только профильные функции. Обеспечивающие полномочия могут централизоваться в крупных межрегиональных территориальных органах", - сказал он.
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россия, дмитрий григоренко, политика

Григоренко рассказал о реформе системы управления в России

00:20 20.11.2020 (обновлено: 00:56 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко
Заместитель председателя правительства РФ - глава аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что при реформе системы управления в России сократят более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что откладывать реформу системы управления в России больше нельзя, она начнется 1 января и должна занять три месяца. Согласно подписанным им постановлениям, штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Освободившиеся средства при этом останутся в фондах оплаты труда.

"В процессе реформы предполагается сократить почти 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах. Будет сокращено более 40 структурных подразделений, более 45 штатных единиц заместителей руководителей федеральных ведомств", - заявил вице-премьер в интервью "Российской газете".

Комментируя численность сотрудников обеспечивающих подразделений, Григоренко отметил, что во многих подразделениях, занимающихся делопроизводством, организационно-техническим, бухгалтерским сопровождением, количество сотрудников завышено. Между тем цифровизация сделает многие процессы автоматическими. Поэтому для обеспечивающих подразделений будет установлено ограничение: на их долю должно приходиться не более 30% общей численности сотрудников, пояснил Григоренко.
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Ранее сообщалось, что штаты центральных аппаратов федеральных органов с 1 января 2021 года должны быть сокращены на 5%, территориальных органов – на 10%. Как объяснил Григоренко, количество вакансий в территориальных органах составляет около 18%.
"Это дает определенный простор для оптимизации и в то же время позволяет минимизировать риски увольнения действующих сотрудников. Люди, работающие на рядовых должностях — основа госаппарата, мы это хорошо понимаем. И если они работают эффективно, они должны быть максимально защищены", - заявил он.
Григоренко добавил, что принятое постановление правительства дает руководителям федеральных органов с учетом специфики их деятельности право корректировать параметры оптимизации и сокращать территориальные органы в меньшем объеме за счет оптимизации центрального аппарата.
"Территориальные органы федеральных министерств и ведомств могут укрупняться. Разрешается также формировать компактные приемные, которые будут выполнять только профильные функции. Обеспечивающие полномочия могут централизоваться в крупных межрегиональных территориальных органах", - сказал он.
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