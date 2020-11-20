https://ria.ru/20201120/uganda-1585519841.html

На протестах в Уганде погибли почти 30 человек

На протестах в Уганде погибли почти 30 человек

По меньшей мере 28 человек погибли в ходе столкновений на акциях протеста в Уганде, вспыхнувших после задержания властями оппозиционного кандидата в президенты... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:23

2020-11-20T14:23

2020-11-20T14:23

йовери мусевени

уганда

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 28 человек погибли в ходе столкновений на акциях протеста в Уганде, вспыхнувших после задержания властями оппозиционного кандидата в президенты и певца Роберта Кьягуланьи, известного в стране под сценическим псевдонимом Bobi Wine, сообщила местная полиция.Накануне власти заявляли о 16 погибших и 65 пострадавших на протестах. Еще 350 человек, по словам правоохранителей, были задержаны."Мы хотели бы сообщить общественности, что с 18 ноября 2020 года в результате ожесточенных политических демонстраций во многих районах (страны – ред.) погибло в общей сложности 28 человек", - заявил представитель угандийской полиции Фред Энанга. Трансляция велась в Facebook полиции страны.По его словам, "демонстрации с применением силы" координировала группа из 300 "зачинщиков беспорядков". Некоторых из них правоохранители задержали, поиски других продолжаются.Зампредставителя полиции Део Акиики подчеркнул, что акты насилия не должны совершаться "во время или после предвыборного периода". По его словам, Силы обороны Уганды и другие силовики поддерживают полицию в реализации комендантского часа."Население заранее получило предупреждение и не должно выходить на дороги после 21.00 без разрешения", - отметил Акиики.Ранее в аккаунте оппозиционера Кьягуланьи в соцсетях сообщалось о его задержании правоохранителями в округе Луука. Он должен был обратиться к своим политическим сторонникам. Полицейские задержали политика после потасовки между его сторонниками и сотрудниками службы безопасности. Полицейские обвинили его в том, что на митинге присутствовали более 200 человек, что превысило рекомендованный лимит в условиях пандемии коронавируса.Действующий президент страны 76-летний Йовери Мусевени руководит Угандой с 1986 года. На президентских выборах в 2016 году он одержал победу, набрав 60,8% голосов избирателей. В январе 2021 года должны пройти новые всеобщие выборы. Мусевени активно ведет избирательную кампанию в надежде переизбраться на шестой срок.

https://ria.ru/20201113/reznya-1584393545.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йовери мусевени, уганда, в мире